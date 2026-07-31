Netflix, HBO Max, Prime Video y más: series y películas para un domingo perfecto

Silvia Navarro, Manolo Cardona, Josh Hutcherson, Jason Statham, Karol Sevilla, Zoe Saldaña, Nicole Kidman y Morgan Freeman integran los elencos de las series y películas recomendadas para disfrutar sin salir de casa.

‘El otro padre’: Netflix

Maca debe afrontar la enfermedad de su hija, el difícil momento de su relación con Ricardo y el regreso de Emilio a su vida. Fotografía por: Netflix

La doctora Macarena Sotomayor (Silvia Navarro), a quien todos llaman Maca, está casada con Ricardo (Manolo Cardona) y es madre de Julieta (Azul Guaita). Su vida sufre un giro dramático, pues al buscar un donante para su hija, quien sufre una grave enfermedad y necesita un trasplante de riñón, se da cuenta que el padre no es su esposo sino Emilio Martínez (Erik Hayser), un hombre con quien tuvo una relación de la que nadie sabía. La lucha por la vida de la joven, la verdad que Ricardo, quien estuvo junto a Julieta sin saber que no era su padre biológico, y la realdad de Emilio, quien tiene la misión de salvarle la vida, hacen parte de esta historia. Con Paola Núñez como Yolanda Martínez, Blanca Guerra en el rol de Hilda Sotomayor, Emilio Osorio en el papel de Bernardo, Sebastián Dante como Gustavo y Romina Poza como María Martínez.

‘Five Nights at Freddy´s 2’- HBO Max

Mike (Josh Hutcherson) debe unirse con Vanessa (Elizabeth Lail) para liberar a su hermana Abby (Piper Rubio), quien fue poseída por La Marioneta que Lisa (Mckenna Grace) despertó en Freddy Fazbear´s , el restaurante que fue cerrado después de los asesinatos que cometió William Afton (Matthew Lilliard), quien también acabó con la vida de Charlotte (Audrey Lynn Marie). Con Freddy Carter en el papel de Michael, Skeet Ulrich como Henry y Teo Briones personificando a Alex.

‘El guardián: Último refugio’- Prime Video

Michael Mason (Jason Statham) ya no trabaja para el servicio secreto y nadie conoce su paradero. Cuando el exagente salva la vida de Jessie (Bodhi Rae Breathnach), una jovencita que sobrevive a una tragedia, Manafort (Bill Nighy), quien fuera su jefe, descubre su paradero y se propone aniquilarlo. El antiguo agente debe preservar su vida y la de su protegida. Participan Daniel Mays como Arthur Booth, Naomi Ackie en el rol de Roberta, Harriet Walter da vida a la Primera ministra y Celine Buckens personifica a Maddison.

‘Soy Luna: Volver a rodar’ -Disney+

Dos años después de su accidente, Luna Valente (Karol Sevilla) regresa a Buenos Aires para acompañar a Delfi Alzamendi (Malena Ratner), una de sus mejores amigas, en uno de los momentos más especiales de su vida. En la capital argentina comienza la copa Benson Legacy. El regreso al Jam & Roller, antiguos amores, grandes amigos y un nuevo enemigo hacen parte de esta cuarta temporada. Con Ruggero Pasquare como Matteo Balsano, Michael Ronda es Simón Álvarez, Carolina Kopeliodd como Nina Simonetti y Gastón Vietto en el rol Pedro Arias y Agustín Bernasconi, quien personifica a Gastón Battán.

‘Lioness’-Paramount+

Joe McNamara (Zoe Saldaña), la directora de Lioness, debe alinear su vida personal con las labores de su unidad en el trabajo de infiltrarse, además de dar la batalla contra las actividades ilícitas. En su trabajo cuenta con el apoyo de la supervisora de la CIA Kaityn Meade (Nicole Kidman) y Westfield (Michael Kelly). Con Morgan Freeman (el secretario de Estado Edwin Mullins), Laysla De Olivera (Cruz), Genesis Rodríguez (Josie) y Jill Wagner.

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