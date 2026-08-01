Nicolás y los Fumadores celebran sus 10 años: “Es una historia larga y complicada”

La escena de música alternativa colombiana celebra 10 años de uno de sus principales exponentes: Nicolás y los Fumadores. Se trata de cuatro músicos que han sabido transmitir, a través de la música, el humor y la transparencia, las vivencias de una generación.

Desde 2016, han nutrido su historia con tres álbumes de estudio y presentaciones memorables en los principales escenarios del país, como el Festival Estéreo Picnic, el festival Rock al Parque y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Para celebrar su primera década de existencia, el grupo se presenta este sábado 1 de agosto en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, en el centro histórico de Bogotá.

“Una historia larga y complicada”

Nicolás Correa, Santiago García, Juan Carlos Sánchez y Luis Felipe Torres integran la agrupación. Fotografía por: Cortesía de la banda Nicolás y Los Fumadores

Ellos son Nicolás Correa (guitarra solista), Santiago García (voz principal y guitarra rítmica), Juan Carlos Sánchez (baterista y narrador en algunas ocasiones) y Luis Felipe Torres (bajista y corista). En algún momento, en ese lejano principio, Torres era un amigo más, y su lugar lo ocupaba Juan Felipe Velásquez, quien tempranamente agarró un rumbo distinto sin mayores diferencias con el resto de la banda.

Fue en 2016, en Usaquén, más específicamente en el altillo de la casa de la abuela de Correa, guitarra solista del grupo, donde concluyó el proyecto Santiago García y Los Pantalones Elegantes, más cercano al jazz que al rock, y nació Nicolás y los Fumadores.

La agrupación ha confesado haber estado cerca de bajar el telón en un par de ocasiones. El dinero ha sido, quizás, la mayor némesis de los proyectos artísticos independientes en Colombia, y puede que su naturaleza resiliente y honesta sea ese vínculo invisible entre banda y audiencia.

El resumen de estos diez años lo da el propio grupo: “Es una historia larga y complicada”, como reza su canción ‘No es trabajo, pero cansa’.

Nicolás y Los Fumadores en perspectiva

En conversación de 2025 con Vea, de El Espectador, luego del lanzamiento de su álbum ‘Nochenegra’ con dos ventas totales, precisamente en el Teatro Mayor, los cuatro integrantes de la agrupación reflexionaron sobre sus entonces nueve años: “Yo entiendo por éxito, o por mi éxito personal, poder seguir haciendo esto. Seguir haciendo música ya es un éxito en mi vida”, contó el vocalista.

También hubo momento para analizar los efectos del arte desde el lugar donde se crea: “Hay algo muy bello en este oficio de ser artista, y es que muchas veces uno hace las cosas porque le nace hacerlas. Quizás uno mismo no tiene muy claro el concepto, la razón o incluso el significado de lo que está haciendo”, confesó Correa, el guitarrista solista. “Pero ocurre algo muy divertido: la gente analiza la obra y uno termina haciendo terapia a partir de las interpretaciones que hacen los demás”, agregó.

Al ser consultados por su futuro, nuevamente el vocalista se volvió vocero: “Más música, en algún punto de los próximos dos, tres, cuatro, cinco o seis años. Y queremos seguir viajando por Colombia y por otros países de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos... y Arabia Saudita”.

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