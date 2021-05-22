25 años de ‘Harry Potter y la piedra filosofal’: así se expandió el universo de J.K. Rowling

Veinticinco años después de que Harry Potter llegara por primera vez a una sala de cine, el joven mago vuelve a la pantalla grande. ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ regresó a los cines de Colombia, como parte de la celebración mundial por el aniversario de la película. La cinta se proyectará nuevamente en Cinemark y, en esta ocasión, estará acompañada por 10 minutos de imágenes detrás de cámaras que nunca antes se habían mostrado en la gran pantalla.

El regreso funciona como una oportunidad para mirar hacia atrás y entender la dimensión que alcanzó una historia que comenzó mucho antes del estreno de aquella película. Cuando ‘La piedra filosofal’ llegó a los cines el 16 de noviembre de 2001, Harry Potter ya era un fenómeno editorial. El primer libro de J.K. Rowling se publicó en 1997 y, para entonces, la historia del niño que descubría que era un mago ya había comenzado a conquistar lectores en distintos países.

La película, sin embargo, llevó ese universo a una audiencia todavía mayor y convirtió a Hogwarts, sus personajes, criaturas y objetos mágicos en referentes de la cultura popular. Lo que siguió fueron ocho películas, miles de millones de dólares en taquilla, parques temáticos, videojuegos, obras de teatro, productos de todo tipo y nuevas historias que ampliaron el mundo creado por Rowling.

Harry Potter, de los libros a una de las grandes sagas del cine

La primera película partió de una historia que ya tenía millones de lectores. ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ presentó en el cine a Harry, Ron Weasley y Hermione Granger, y mostró por primera vez en pantalla lugares que hasta ese momento existían en la imaginación de quienes habían leído el libro: el castillo de Hogwarts, el Callejón Diagon, el Gran Comedor y el andén 9¾, entre otros.

Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. Fotografía por: Agencia Europa Press

La producción tuvo un presupuesto de unos 125 millones de dólares y recaudó cerca de 1.000 millones de dólares en todo el mundo. Además, se convirtió en la película más taquillera de 2001.

Ese resultado abrió el camino para una saga de ocho películas estrenadas entre 2001 y 2011. La historia acompañó a sus protagonistas durante una década y llevó a la pantalla los siete libros de Rowling, con la división de ‘Harry Potter y las reliquias de la muerte’ en dos películas.

El resultado económico ayuda a dimensionar el alcance de aquel proyecto. Las ocho películas recaudaron en conjunto más de 7.700 millones de dólares en las taquillas del mundo. Guinness World Records registra los 7.726 millones de dólares que acumuló la saga y la reconoce como la serie cinematográfica de fantasía más taquillera. Incluso, según ese registro, la franquicia llegó a ocupar el primer lugar entre las sagas cinematográficas de cualquier género por recaudación.

La película que más dinero recaudó fue precisamente la última. ‘Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 2’ superó los 1.341 millones de dólares en taquilla mundial, cerrando una historia cinematográfica que ya se había convertido en un fenómeno internacional.

Pero el éxito de las películas fue apenas una parte de lo que Harry Potter terminó representando.

Un universo que salió de la pantalla

El crecimiento de la franquicia no se limitó a nuevas películas. La historia pasó a ocupar espacios que pocas sagas de entretenimiento consiguen conquistar de manera simultánea.

Los libros, por ejemplo, alcanzaron una dimensión propia. La serie principal está compuesta por siete novelas y, según Wizarding World, los libros de Harry Potter ya superaron los 500 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Las historias fueron traducidas a más de 80 idiomas y convirtieron palabras como “Muggle” y “Quidditch” en términos reconocibles incluso fuera de la comunidad de seguidores.

Después llegaron los productos. Varitas, túnicas, uniformes de las casas de Hogwarts, figuras, juguetes, coleccionables, libros ilustrados y todo tipo de artículos permitieron que los seguidores llevaran elementos de la historia fuera de las salas de cine. El merchandising terminó convirtiendo símbolos de la saga —desde las casas de Hogwarts hasta las reliquias de la muerte— en productos reconocibles alrededor del mundo.

Uno de los pasos más importantes ocurrió cuando Harry Potter dejó de ser solamente una historia para convertirse también en un lugar físico.

The Wizarding World of Harry Potter llevó los escenarios de las películas a los parques de Universal. En Orlando, por ejemplo, los visitantes pueden recorrer Hogsmeade y el Callejón Diagon, mientras que la expansión más reciente en Universal Epic Universe incorporó el Ministerio de Magia y una versión de París vinculada a las películas de ‘Animales fantásticos’.

La apuesta consiste en algo más que montar atracciones con el nombre de Harry Potter: permite entrar físicamente en escenarios que durante años solo existieron en libros y películas. Los visitantes pueden comprar productos temáticos, comer y beber dentro de establecimientos inspirados en el mundo mágico y participar en experiencias que reproducen elementos de la historia. Universal también mantiene espacios dedicados a Harry Potter en Hollywood, Japón y Beijing.

A ese universo se sumaron también los videojuegos. Uno de los ejemplos más recientes y contundentes es ‘Hogwarts Legacy’, lanzado en 2023. El juego permitió a los usuarios crear su propio personaje y recorrer el mundo mágico ambientado en el siglo XIX, mucho antes de los acontecimientos protagonizados por Harry.

El resultado volvió a demostrar que el interés por ese universo no dependía exclusivamente de los personajes de la saga original. En diciembre de 2025, Warner Bros. Games informó que ‘Hogwarts Legacy’ superó los 40 millones de unidades vendidas en todo el mundo, convirtiéndose en la mayor producción de videojuegos de la compañía hasta ese momento.

El teatro también abrió otra puerta. ‘Harry Potter and the Cursed Child’, estrenada en Londres en 2016, trasladó la historia varios años después del final de la saga original y convirtió a Harry, Ron y Hermione en adultos. La obra se mantiene en cartelera internacional y ya superó los 14 millones de espectadores en todo el mundo.

Incluso algunos de los actores originales siguen regresando a ese universo. Rupert Grint volverá a interpretar a Ron Weasley en Broadway en 2027, en una nueva temporada de ‘Harry Potter and the Cursed Child’.

Harry Potter y la búsqueda de nuevas generaciones de fanáticos

El alcance de Harry Potter también se mide por su capacidad para seguir generando nuevas historias después de que la saga cinematográfica original terminó.

El cine intentó ampliar el universo con ‘Animales fantásticos’, una serie de tres películas que llevó la historia a otras épocas y personajes. Aunque ninguna consiguió reproducir el impacto comercial de las ocho películas originales, la franquicia encontró otras formas de mantenerse presente.

El ejemplo más claro llegó con los videojuegos y las experiencias de los parques, pero ahora existe un nuevo capítulo de gran alcance: ‘Harry Potter and the Sorcerer’s Stone’, la serie de televisión de HBO.

La producción volverá a contar la historia de los libros desde el principio, con un nuevo elenco y una temporada dedicada a ‘Harry Potter y la piedra filosofal’. HBO comenzó la producción en 2025 y confirmó que la serie llegará en 2027.

La nueva adaptación representa, de alguna manera, un regreso al punto de partida. La misma historia que comenzó con una novela publicada en 1997 y que llegó al cine en 2001 volverá a contarse para una generación que quizá no creció viendo a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint en Hogwarts.

Por eso, el regreso de ‘La piedra filosofal’ a las salas tiene un significado que va más allá de volver a proyectar una película conocida. En Colombia, los espectadores pueden reencontrarse desde este 27 de agosto con la producción que llevó por primera vez Hogwarts a la pantalla grande, mientras una nueva generación se prepara para conocer esa historia en televisión.

En 25 años, Harry Potter pasó de siete libros y ocho películas a parques temáticos, videojuegos, teatro, productos y nuevas producciones. Aunque la historia original terminó, la franquicia encontró nuevas formas de mantenerse vigente y llegar a nuevas generaciones.

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