5 joyas del cine en Netflix que pronto se irán: ¿De qué se tratan y por qué hay que verlas?

La lista empieza con el galardonado largometraje ‘Oppenheimer’, que se irá de la plataforma el 6 de julio. La película dirigida y escrita por Christopher Nolan sigue la vida de J. Robert Oppenheimer, interpretado por Cillian Murphy, el físico clave en el desarrollo de la bomba atómica, y explora el costo moral y político de esa decisión histórica.

La producción, estrenada en 2023, fue una de las más taquilleras del año con un recaudo de más de 975 millones de dólares y una exitosa temporada de premios donde logró obtener ocho nominaciones a los Premios Globo de Oro, trece candidaturas en los BAFTA, donde tuvo siete galardones, y trece nominaciones a los Premios Óscar, donde tuvo 7 estatuillas, incluyendo mejor película, mejor director y mejor actor.

Otras historia, esta vez de carácter infantil o familiar, que saldrá de la plataforma es ‘Cómo entrenar a tu dragón’, la cual estará disponible hasta el 8 de julio. Esta película animada estrenada en el 2010 cuenta la historia de Hipo, un joven vikingo que rompe con la tradición de su aldea al hacerse amigo de un dragón, Chimuelo.

El largometraje tuvo una gran recepción del público y la crítica la cual le dio una calificación de aprobación del 99% basada en 210 reseñas en la plataforma de cine Rotten Tomatoes, sin embargo, esto no le alcanzó para ganar el Oscar a mejor película de animación, perdiendo contra ‘Toy Story 3′.

Una de Quentin Tarantino y otra de Sofía Coppola

La siguiente película que dejará el gigante del streaming rojo es ‘Bastardos sin gloria’, el próximo 18 de julio. Ambientada en una versión alternativa de la Segunda Guerra Mundial, la cinta de Quentin Tarantino mezcla venganza, violencia estilizada y diálogos memorables en una historia coral sobre un grupo de soldados judíos y una joven francesa.

A pesar de la importancia de esta película para los cinéfilos y seguidores del director, esta cinta obtuvo tan solo 3 nominaciones al Oscar y solo pudo llevarse a casa la estatuilla de mejor actor de reparto, Christoph Waltz. Completan el elenco: Brad Pitt, Mélanie Laurent, Eli Roth y Michael Fassbender .

‘Perdidos en Tokio’, por su parte, saldrá de Netflix el 28 de julio. Este film dirigido por Sofia Coppola, narra el encuentro entre dos personas solitarias en Tokio, interpretadas por Scarlett Johanson y Bill Murray, que construyen una conexión íntima en medio del aislamiento y el desencuentro cultural.

Este largometraje se ha convertido en una referencia del cine contemporáneo por su tono melancólico y su sensibilidad, junto con su gran aceptación por parte de la crítica la cual le concedió 4 nominaciones al Oscar donde logró llevarse el galardón por mejor guión original.

Finalmente, está la película ‘No me olvides’ la cual estará disponible hasta el 29 de julio. Este drama romántico protagonizado por Reese Witherspoon, Josh Lucas y Patrick Dempsey se centra en las emociones, la memoria y la pérdida, con una historia que gira en torno a los vínculos afectivos y su fragilidad. Aunque no tiene el mismo alcance masivo que los otros títulos de la lista, mantiene interés entre quienes buscan relatos íntimos y sentimentales.

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