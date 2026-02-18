‘A otro nivel’ en vivo capítulo 16: siga el minuto a minuto del reality de Caracol TV

El capítulo 16 de ‘A otro nivel’ llega después de una jornada en la que varios equipos terminaron de definirse en la nueva etapa del programa. En el episodio anterior, distintas decisiones entre los participantes permitieron completar varios cuartetos y dejaron encaminada la conformación de los grupos que competirán en esta fase.

La emisión de esta noche será clave, pues marca la última oportunidad para que los equipos terminen de conformarse. Con varios cuartetos aún incompletos, las elecciones que se tomen durante el capítulo podrían terminar de definir el mapa de la competencia y el rumbo que tomará el concurso de Caracol Televisión en los próximos episodios.

Cola de Lagarto fue el último equipo en cerrarse durante esta jornada. Al no quedar más participantes disponibles y ser la última en presentarse, Camila Cano pasó automáticamente a integrar el grupo.

De esta manera, hará equipo junto a Sasha Aya, Isbell y la líder Luixa, conformando además el tercer cuarteto integrado únicamente por mujeres en esta etapa de ‘A otro nivel’.

Laura Strada se sumó al equipo tras ser elegida por Lesman. En este equipo también están Juan David Pabuena y el líder Andrey Riobueno.

Yeixon Ramírez, intérprete de música regional, fue elegido por Armando Mendoza para sumarse al equipo Macondo Sound System. En este cuarteto también están Majo y el líder Angelo, con lo que el grupo queda listo.

Shany no logró convencer a ninguno de los cuatro cantantes que permanecían en la barra, por lo que tuvo que escoger por su cuenta el equipo al que se integraría. La participante decidió sumarse a Four For Flow, cuarteto en el que también están Arhian, La Chabelita de Oro y el líder Luis Felipe, quedando con sus respectivos cuatro integrantes.

El cantante vallenato Deiber Díaz fue elegido por Andrés Cortés para sumarse al equipo Cu4rz, cuarteto que también integran Camila Mancipe y la líder Kelly Cárdenas. Con esta decisión, el grupo queda completo.

Sasha Aya escogió a Isbell para sumarse al equipo Cola de Lagarto, cuarteto que está liderado por Luixa.

Lesman fue elegido para integrar el equipo El Cuartetazo, en el que compartirá con Juan David Pabuena y el líder Andrey Riobueno. Todavía les hace falta un miembro más.

Sofía Cabrera fue escogida por Andrea Mirlo, quien no pudo contener las lágrimas tras escuchar la interpretación de su nueva compañera sobre el escenario.

La cantante se suma así al equipo Los Cuadrafónicos, cuarteto que también integra Eliana y que está liderado por Joshua, mientras continúa la recta final de la conformación de grupos en ‘A otro nivel’.

Miguel Vaquero eligió a Isabella Gil como nueva integrante del equipo Trébol de Cuatro, cuarteto que está liderado por Cris Montoya y que también integra Pedro Mata. Con su llegada, el grupo suma una nueva voz mientras avanza la etapa de conformación de equipos en esta fase.

Armando Mendoza fue elegido por Majo para sumarse al equipo Macondo Sound System, cuarteto que está liderado por Angelo. Tras su llegada al grupo, Armando asumirá la responsabilidad de escoger al último integrante del equipo. La recomendación del líder es clara: completar el cuarteto con tres hombres y una mujer.

Minutos después de asumir la responsabilidad de completar el equipo, Daela eligió como cuarta integrante de Tropifour a Estefanía Arias, quien interpretó ‘Que nadie sepa mi sufrir’, uno de los clásicos del cantante ecuatoriano Julio Jaramillo.

Con esta elección, el cuarteto liderado por Jessica Santanilla quedó completamente conformado para afrontar la siguiente etapa de la competencia en ‘A otro nivel’. Es el segundo grupo femenino de ‘A otro nivel’, junto a Tropa Sonora.

Con su interpretación de ‘Ferxxo 100’, Bipo logró asegurar un lugar en The Beat Voice, luego de ser elegido por Alejo Arante. El equipo también está integrado por Daniel Rián, su líder, e Iván Pallares. Con esta decisión, se convirtieron en el primer grupo integrado solo por hombres de esta etapa en ‘A otro nivel’.

Daela interpretó ‘Mala mujer’ y le bastaron pocos segundos sobre el escenario para convencer a Camila Córdoba, quien decidió presionar el botón para sumarla a su equipo. De esta manera, la cantante se integra a Tropifour, grupo liderado por Jessica Santanilla que aún tiene un lugar disponible.

Ahora será Daela quien deba escoger al último integrante del equipo, decisión para la que recibió la recomendación de sumar a otra mujer con la idea de conformar “el mejor cuarteto femenino de música tropical”.

Andrés Villamarín fue elegido por Pedro Carvajal para sumarse al equipo Ni son de Marte ni son de Venus, cuarteto que también integran La Güera y la líder Adry Nataly.

La decisión, sin embargo, no dejó del todo convencidas a las integrantes del grupo, especialmente a la líder, quien manifestó algunas dudas frente a la elección realizada por su compañero.

Con un registro vocal bastante particular, Eros logró convencer a El Socio Quereigua, quien decidió sumarlo a su equipo tras escucharlo cantar en el escenario. El participante se incorpora así a Cuatro en línea, grupo que también integran Liz Ocampo y Flor Lenz, y que con esta elección queda completamente conformado para la siguiente etapa.

