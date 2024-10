Adam Pearson: qué le pasó, por qué se le desfiguró el rostro y más del actor

Adam Pearson es un actor británico que nació el 6 de enero de 1985 en Londres, Reino Unido. Tiene 39 años y se dio a conocer en el mundo del espectáculo en Hollywood por su papel en la película Under The Skin, en el 2013, cinta en la que compartió set junto a Scarlett Johansson, donde le dio vida a un hombre desfigurado que es seducido por un alienígena disfrazado de mujer.

Es graduado de Administración de empresas de la Universidad de Brigthon. Aunque no estudió para ser actor, ha luchado durante años por la representación de la discapacidad en el cine mundial.

¿Qué le pasó a Adam Pearson? Esta es la enfermedad que padece

A lo largo de su vida, el actor ha sido víctima de rechazo por su apariencia física. Según ha contado en varias entrevistas, ha sido llamado con apodos despectivos como “deforme, monstruo o mutante”. La razón es porque su cara luce deforme por una rara enfermedad que padece desde que tenía cinco años. Se trata de neurofibromatosis, una rara afección genética que le produjo deformaciones en su rostro, provocándole el crecimiento de gruesos tumores.

Su enfermedad fue diagnosticada luego que, un día, Adam sufriera un golpe en la cabeza mientras jugaba en su casa. Al notar que la inflamación no disminuía, sus padres lo llevaron a un centro médico. Luego de varios chequeos, los médicos descubrieron que ese crecimiento de la cabeza no era normal y que había sido causado por la NF1, que le da a una de cada 3.000 mil personas en el mundo.

Adam tiene un hermano gemelo que también fue diagnosticado con la misma enfermedad. Sin embargo, Neil Pearson la ha vivido de manera diferente. Físicamente no ha tenido cambios visibles como los del actor; sin embargo, ha sido de gran apoyo para él en medio de las críticas, burlas, el acoso escolar y la marginación social.

En una oportunidad, Pearson concedió una entrevista para The Mirror, donde se refirió un episodio en su infancia que lo marcó mucho. Recordó que uno de sus compañeros de clase lo engañó diciéndole que un profesor lo necesitaba en un salón. En su inocencia, Adam fue hasta allá y se encontró con un grupo de niños que lo atacaron. “Regresé a casa con saliva en toda la chaqueta. Fue terrible”.

Debido al bullying que sufría, para Pearson era una tortura ir al colegio. Por eso, añoraba las vacaciones. Su mamá lo animaba a seguir adelante: “‘Solo quedan siete días’, decía mi madre, y yo me despertaba cada mañana temiendo las horas que me esperaban”, contó el artista.

Una vez, un periodista llamó ‘bestia’ al actor, por lo que recibió fuertes críticas. “¿Qué ocurre después de la transformación de esta ‘bestia’ en un hombre perfecto?”, le preguntó el entrevistador a Sebastian Stan, quien no dudó en reprochar sus palabras: “Voy a llamarte la atención por el uso de esa palabra. Creo que parte de la importancia de la película es que no siempre tenemos el vocabulario adecuado para tratar ciertos temas. Es un tema mucho más complejo, y la palabra ‘bestia’ definitivamente no es la correcta”.

Ahora, el actor es un abanderado para romper los estigmas en Hollywood sobre los actores con alguna deformación física.