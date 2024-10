¿Aleja, ganadora de Desafío The Box, restó mérito a Kevin, ganador de Desafío XX?

Los participantes del formato Desafío, que este 2024 llegó a sus 20 años, logran tanta identificación entre el público que pese al tiempo que pasa, este los mantiene en su memoria. Ni que decir de los desafiantes que logran coronarse campeones y se consolidan como figuras guerreras, deportistas y ejemplo a seguir.

Ese es el caso de Alejandra Martínez, quien se alzó con el premio mayor en la versión del formato de exigencia física y supervivencia en el 2023, cuando se enfrentó a su más directa competidora Guajira.

Luego del episodio final de Desafio XX, que la semana anterior dejó a Kevin como el ganador, junto a su dupla, Aleja, como se le conoce, fue invitada al matutino Día a Día, donde habló justamente de su paso por el formato el año anterior y su opinión sobre la exigente final que se vivió en el episodio del 27 de septiembre.

También te puede interesar: Aleja, ganadora de Desafío The Box, confiesa que hace contenido para adultos

Al parecer el término suerte, que fue usado por la exdesafiante, no caló muy bien en algunos cibernautas que le reclamaron restarle mérito a los triunfadores de este año. Martínez indicó que en este tipo de formatos no solo la parte física cuenta, sino que que a veces importa el destino como tal que puede darle una ventaja a alguno de los participantes. Así mismo, destacó el esfuerzo y el trabajo de la pareja que no logró el premio, indicando que estuvieron a punto de ser los triunfadores. “Darlyn y Sensei estuvieron a un pelo… Así que finalmente las definiciones siempre, como ustedes dicen, tienden a tener un poco de suerte y bueno, me alegra mucho por Kevyn, Guajira también, porque se sabe que es un sueño de ella y de él y bueno, si llegaron ahí pienso que es más que merecido”, dijo Alejandra en lo que para algunos fue una indirecta para su excontrincante Guajira.

Aleja, de ‘Desafío The Box’, le devolvió comentario del 2023 a Guajira, de ‘Desafío XX’

Además de analizar la final de los 20 años del formato, Aleja también confesó que sintió una nostalgia fuerte al ver este episodio desde la comodidad de su hogar y o en competencia, como lo experimentó el año pasado.

Recordemos que en la final del 2023, era Kelly Ríos, conocida como Guajira, quien lideraba desde el inicio de la prueba, pero, al final no logró el resultado, esto dejó tristeza y algo de descontento en la reciente ganadora que en aquel tiempo comentó que Aleja había tenido mayor suerte. Palabras que ahora que ocupó el primer lugar, Aleja le devuelve.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento