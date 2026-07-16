Angélica Blandón y Jennifer Arenas: las barreras para las mujeres en el cine colombiano

La presencia de las mujeres en el cine colombiano ha crecido de manera significativa durante los últimos años. Cada vez son más las directoras, guionistas, productoras y actrices que lideran proyectos y ocupan espacios de decisión dentro de la industria. Sin embargo, para quienes viven el oficio desde adentro, ese avance no significa que las barreras hayan desaparecido.

En conversaciones con Vea, de El Espectador, las actrices Angélica Blandón y Jennifer Arenas reflexionaron sobre los desafíos que todavía enfrentan las mujeres dentro del sector audiovisual. Aunque parten de experiencias y sensibilidades distintas, ambas coinciden en que el camino pasa por generar más oportunidades, construir espacios seguros y entender que el liderazgo femenino no representa una competencia, sino una oportunidad para fortalecer la industria.

“Todavía hace falta más respeto hacia las mujeres”

Para Jennifer Arenas, uno de los principales obstáculos sigue siendo la forma en que muchas veces se percibe a las mujeres cuando asumen posiciones de liderazgo o presentan proyectos propios. A su juicio, todavía persiste la idea de que una mujer que ocupa esos espacios supone una amenaza, una percepción que considera necesario transformar.

“Si bien hemos ido mejorando como sociedad, todavía hace falta más respeto hacia las mujeres. Todavía hace falta que no nos vean como una amenaza. Porque, al vernos de esa manera, cuando presentamos proyectos, historias y trabajos fuertes, disciplinados y profesionales, a veces intentan reducir nuestro papel porque se sienten amenazados. Y no somos una amenaza, somos un complemento.

Tanto como actrices como productoras, yo creo que todas las mujeres hemos vivido momentos en los que han querido minimizar nuestro rol y nuestro poder, precisamente por una cuestión de ego. No necesariamente porque alguien piense ‘me va a quitar el trabajo’, sino porque hay una sensación de competencia que no debería existir. Esto es una invitación al masculino sano, a que nos den la oportunidad. No es una guerra de sexos".

Más allá de señalar esas dificultades, Jennifer Arenas insiste en que el objetivo no es reemplazar a los hombres ni plantear una confrontación entre géneros. Por el contrario, considera que la industria necesita relaciones más equilibradas, construidas desde el respeto y la colaboración.

“Ojalá pudiéramos sanarnos y tener la capacidad de aprender a complementarnos como hombres y mujeres, porque las mujeres no somos una amenaza. Se necesita más respeto hacia nosotras. Los hombres son maravillosos, nos encantan, son un complemento absolutamente necesario. Pero cuídennos, no nos aplasten. Nosotras lo único que queremos es cuidarlos también, pero si no nos cuidan y si nos ven como una amenaza, es muy complicado seguir aportando”, concluyó.

La decisión de abrir camino y crear espacios seguros

Angélica Blandón también reconoce que las mujeres siguen enfrentando obstáculos dentro de la industria. Sin embargo, considera que la conversación no puede quedarse únicamente en las dificultades, sino que debe centrarse en las acciones que permitan abrir nuevos caminos para quienes vienen detrás.

“Creo que tomar la decisión es el primer punto de partida. Tomar la decisión y entender que no va a ser fácil, saber que hay muros y que muchas veces esos muros también están en las mismas mujeres. Pero creo que, si uno tiene pasión, constancia y temas por contar, no es imposible. También, en la medida en que generemos pedagogías y espacios seguros, que creo que cada vez más los estamos teniendo, espacios para hablar, para expresarnos, para sentirnos seguras, pues cada vez va a ser más posible”, advirtió.

Angélica Blandón, incluso, considera que el momento actual ofrece condiciones que generaciones anteriores no tuvieron y que, precisamente por eso, es importante aprovecharlas para impulsar nuevas historias y nuevas voces.

“Creo que no ha habido mejor época para nosotras que el presente. No ha habido mejor momento para hablar de lo que nos atañe, para hacer lo que queramos, para sentirnos respaldadas. Lo que tenemos es que encontrar ese grupo que nos hace fuertes y trabajar, porque el cine es un trabajo colectivo. En solitario es muy difícil hacerlo, creo que es imposible”, añadió la actriz.

En ese punto, ambas actrices vuelven a encontrarse. Si Jennifer Arenas hace un llamado a dejar atrás la competencia para construir proyectos entre mujeres y hombres, Angélica Blandón insiste en que ninguna transformación será posible sin el trabajo colectivo y la creación de redes de apoyo.

Arenas, incluso, extiende esa invitación más allá de la industria y la convierte en una reflexión sobre la forma en que las mujeres también se relacionan entre sí.

“Es urgente que nos cuiden. Necesitamos también ser protegidas, tanto entre nosotras mismas —apoyarnos, no competir, trabajar la envidia, no vernos como amenazas sino unir fuerzas— como desde el lado masculino. Que no nos hieran, que nos cuiden, que nos protejan. Esto también implica sanar, acudir a terapia, trabajar esa rabia que muchos hombres tienen hacia las mujeres y también esa competencia que existe entre muchas mujeres”, explicó Blandón.

Aunque los discursos de ambas actrices parten de lugares diferentes —uno más enfocado en la transformación de la industria y otro en las relaciones humanas que la atraviesan—, Angélica Blandón y Jennifer Arenas coinciden en un mismo horizonte: el cine colombiano necesita más mujeres liderando proyectos, pero también una industria que entienda que esas voces no llegan para desplazar a nadie, sino para ampliar las maneras de contar historias.

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