Así celebró Kevyn su victoria en el ‘Desafío XX’ ¿Cómo reaccionó Darlyn?

Kevyn Rúa se convirtió en el ganador del Desafío XX y en el vigésimo campeón de esta competencia, que se ha ganado el corazón de los colombianos durante los últimos 20 años, tras derrotar en la prueba final a Darlyn Giraldo.

Te puede interesar: Beba regresó al ‘Desafío XX’ y recibió curioso e inesperado premio

La prueba que dio la victoria a Kevyn Rúa en el ‘Desafío XX’

La prueba inició con una carrera en la que Darlyn tomó la delantera a Guajira (compañera de Kevyn) y mantuvo esta ventaja, incluso, al terminar de subir la escalera por la que llegó hasta un vehículo de poleas que debió impulsar con sus propios brazos.

Aunque parecía que Guajira acortaba ventaja, Giraldo soltó con rapidez todos los nudos que ataban la cuerda por la cual se descolgó para ir y tocar la campana que dio luz verde a Sensei, su compañero, quien inició el recorrido por la misma pista.

Fue cuando los hombres se enfrentaron en el exigente circuito, aunque Kevyn empezó la prueba cuando Sensei ya terminaba de subir la escalera. Posteriormente, ambos empujaron unas lonas por una malla para luego encestarlas en unos barriles de madera que estaban al extremo de un péndulo. Del otro lado, estaban sus respectivas compañeras.

El paso siguiente fue abrir en pareja una caja que contenía los tubos con los cuales armaron una vara que, a su vez, les permitió alcanzar los cuatro balones que necesitarían más adelante. Luego atravesaron por una serie de obstáculos colgantes y superaron unas barras laterales para llegar a la ruleta final, en la que debían encajar las pelotas. Fue allí cuando todo se emparejó y, a último segundo Kevyn y Guajira ganaron la prueba.

Kevyn celebró su victoria en el ‘Desafío XX’

Tras terminar la prueba y confirmar que se llevó el premio de 1.200 millones de pesos, el boyacense se tiró al suelo y lloró por la victoria que, desde el día anterior, dedicó a su pequeño hijo.

Lee aquí: ¿Qué pasó con ‘El Tiburón del Caribe’? A esto se dedica el participante del ‘Desafío 2012′

“Esto es un equipo. Yo sabía que no tenía brazos, pero ahí estaba el corazón. Guajira me aconsejó en todo momento y me siento muy afortunado por haber contado con ella, así como porque ella haya aceptado venir aquí. Lo soñé, lo visualicé y lo logré”, fueron sus primeras palabras como campeón.

Así reaccionó Darlyn a la victoria de Kevyn en el ‘Desafío XX’

Al igual que su compañero, la antioqueña lloró al haber tenido tan cerca la victoria. Sin embargo, agradeció a Sensei por haberla acompañado en la etapa final.

Además, en un capítulo anterior aseguró que se sentía una ganadora gracias a las experiencias que vivió en el Desafío XX, así como a las personas que conoció allí, entre ellos su novio Kratos y a su compañero de fórmula Be, con quien tiene planes de negocio fuera del programa.