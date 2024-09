Así fue la despedida de Natalia y Kevyn en el ‘Desafío’: “me quedo con lo mejor”

Karoline y Jerry y Kevyn y Guajira fueron las primeras parejas en pasar directo al ‘Desafío final’ en una prueba de salvación que llevó al equipo tino a muerte en el más reciente capítulo.

Natalia y Be y Darlyn y Sensei se enfrentaron en el box negro con la ilusión de ganar y pasar a la última prueba antes de la final. En una prueba muy reñida al final, la creadora de contenido para adultos y su refuerzo fueron vencidos, por lo que, automáticamente, quedaron fuera de la competencia.

Natalia, Be, Darlyn y Sensei, participantes del último 'desafío a muerte' en el 'Desafío XX'. Fotografía por: Caracol Televisión | Edición revista Vea

Natalia y Kevyn se despidieron con emotivas palabras

Tras conocerse el resultado final, los demás participantes se despidieron de Natalia y Be. Andrea Serna no pudo evitar que entre la eliminada y Kevyn se dijeran algunas palabras, teniendo en cuenta que ambos sostuvieron un romance dentro del reality deportivo, el cual fue muy cuestionado por los televidentes y usuarios en redes sociales.

Kevyn inició reconociendo las fortalezas de Natalia, deseándole lo mejor en su vida fuera de la competencia. “Siempre le he dicho que es una personita muy guerrera, que todo lo que se ha propuesto lo ha logrado. Me enseñó a visualizar, la paciencia que tiene esta mujer muchas veces la demostró acá en el box negro, por eso hoy es la reina de la muerte, por esa paciencia que ha tenido. La inteligencia de siempre resolver, de medir las cosas, de tomarse su tiempo y hacerlo bien. Le he dicho que es muy fuerte, una persona soñadora, afuera le esperan muchas cosas más, ella siempre dijo que el Desafío era parte de su vida, pero afuera es donde realmente ocurre lo mágico”, le dijo.

Por su parte, la deportista también le dedicó algunas palabras. “Es un excelente competidor, me quedo con lo mejor de él, se la ha luchado para llegar hasta este punto, es una persona que muchas veces se ha echado el equipo al hombro en varias etapas, le deseo lo mejor, me alegra mucho que esté en este punto, sé cuánto lo quería, lo anhelaba, pase lo que pase en lo que le falta, afuera le espera un futuro grandísimo”.

Al final, cuando llegó la hora de irse, ambos se abrazaron, pero no se miraron ni se dijeron más palabras.

“Natalia no era de mis favoritas, pero hay que aceptar que siempre trato de darla toda y fue a muchos desafíos a muerte más que otras”, “muchos insultando a Natalia por Kevin, y el todavía tragado de ella”, “ambos actuaron mal, pero es de sabios aprender de esos errores”, “Natalia tiene un alma bonita y Dios la va a proteger de tanta maldad que destilan las personas que solo saben juzgar y criticar”, comentaron algunos internautas.