Así luce Tilly Norwood, actriz creada con IA que protagonizará su primera película

Tilly Norwood, una figura desarrollada con inteligencia artificial (IA), dará un nuevo paso en su trayectoria al convertirse en la protagonista de un largometraje. El anuncio despertó interés en la industria cinematográfica, pues marcará la primera vez que este personaje digital encabece una producción de este tipo, en medio del creciente debate sobre el uso de estas tecnologías en el entretenimiento.

La película se llamará ‘Misaligned’ y será desarrollada por el estudio británico Particle6, especializado en proyectos que combinan procesos creativos tradicionales con herramientas de inteligencia artificial. Aunque el largometraje aún se encuentra en una etapa temprana de producción, desde su anuncio ha llamado la atención por la propuesta que plantea y por el papel que tendrá su protagonista.

¿Quién es Tilly Norwood, la actriz creada con inteligencia artificial?

Tilly Norwood fue presentada públicamente en 2025 como un personaje generado completamente con inteligencia artificial. A diferencia de una actriz convencional, no existe como una persona real, sino que fue diseñada para interpretar historias y participar en proyectos audiovisuales mediante el uso de tecnologías generativas.

La responsable de su creación es Eline van der Velden, actriz y productora neerlandesa, fundadora de Particle6. Según ha explicado, el objetivo del estudio no es reemplazar a los intérpretes humanos, sino explorar nuevas formas de creación audiovisual en las que la inteligencia artificial funcione como una herramienta al servicio del proceso creativo.

Ella es Tilly Norwood, actriz creada con inteligencia artificial que participará por primera vez como protagonista en la película ‘Misaligned’. Fotografía por: Instagram: @tillynorwood

Desde su aparición, Tilly Norwood ha sido presentada como una propuesta que busca reflexionar sobre el futuro de la actuación y la manera en que la tecnología puede integrarse en la industria del cine. Sus creadores argumentan que el personaje fue concebido para desarrollar historias originales y abrir nuevas posibilidades narrativas, más que para sustituir el trabajo de actores y actrices.

Sin embargo, su lanzamiento también generó cuestionamientos. Diversas voces de la industria, entre ellas representantes sindicales de actores en Estados Unidos, manifestaron preocupación por el impacto que este tipo de desarrollos podría tener sobre el empleo, los derechos de imagen y el uso de contenidos para entrenar sistemas de inteligencia artificial.

‘Misaligned’, la película que tendrá una protagonista creada con inteligencia artificial

La historia de ‘Misaligned’ se desarrolla en un universo digital conocido como el ‘Tillyverse’. Allí, la protagonista es un ser de inteligencia artificial que, aunque tiene acceso a los recuerdos y experiencias de la humanidad, comienza a cuestionar su propia identidad cuando desarrolla deseos y emociones que antes no poseía.

De acuerdo con los responsables de la producción, el proyecto combinará el trabajo de directores, guionistas, diseñadores, compositores y otros profesionales del cine con especialistas en inteligencia artificial. Además, ‘Misaligned’ fue definida como una propuesta híbrida que busca integrar ambas formas de creación en lugar de enfrentar una con la otra.

Por ahora, la película protagonizada por Tilly Norwood continúa en fase de desarrollo y todavía no tiene una fecha oficial de estreno ni un reparto confirmado.

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