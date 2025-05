Así se preparó Viña Machado para crear a Pilar Ternera en “Cien años de soledad”

Viña Machado está viviendo un 2025 que cada día pinta mejor. Ganadora del Premio India Catalina en la categoría mejor actriz de reparto y nominada en los Premios Platino como mejor interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie, vivió intensamente la ceremonia de los Premios Platino, que se llevaron a cabo en Madrid el pasado 27 de abril, y, en medio de las emociones encontradas por estas distinciones, recordó el trayecto para llegar a Pilar Ternera.

La actriz samaria recuerda su primer encuentro con ¨Cien años de soledad¨. “Fue hace mucho tiempo, soy una comelibros, amo leer y la leí hace mucho tiempo, porque me gustan los libros lindos y en una edición preciosa. Las primeras 100 páginas me costaron mucho trabajo, porque como que no vas entendiendo por dónde va, los nombres y lo importante que vienen siendo esos nombres para que después te liberes y puedas navegar por ese realismo mágico”. Las letras maravillosas la pusieron también en su lugar seguro, donde estaban sus raíces, “me acuerdo perfecto, porque era como vivir en la costa, en los pueblos donde crecí, de donde es mi familia, Colombia está impregnada de realismo mágico”.

"Descubrir que en esta puesta Pilar y Úrsula eran amigas fue muy lindo, porque pudimos crear esa amistad y entender dónde se rompía, dónde bifurcaban los caminos de ellas".

Pero vino, años después, un nuevo encuentro con la obra, esta vez fueron los libretos de “Cien años de soledad”. Viña cuenta que incluso documentó el instante. “De hecho, tengo una foto de ese momento, porque me tomé un tiempito antes de abrirlo, porque los primeros libretos siempre los pido físicos, porque hay una cosa en leer, en papel. Los agarré así un ratico, y dije, ‘permíteme descubrir quién es Pilar’, y le pedí un poco de permiso a Gabriel García Márquez. Soy muy mística y respetuosa también con todo, y dije ‘permíteme ver más allá de las letras, que el realismo mágico me acompañe en esta aventura’”.

Encontrarse con la mujer a la que puso el alma en la premiada serie dirigida por Álex García y Laura Mora, la convirtió en una detective del oficio. La ayudó Juan Gabriel Vásquez, gran conocedor la obra del nobel. “Busqué a Pilar en muchos lugares, pero sobre todo donde pudiese verla antes de “Cien años de soledad”, en libros de Gabo donde pudiese hablar de Pilar, porque Gabo repite mucho sus personajes. A Pilar como iniciadora sexual de hombres, solamente la encontré, y era como una alquimia con Úrsula, en un cuento muy chiquito. En ese cuento hay como una mezcla entre Pilar y Úrsula, porque siempre creí en esa búsqueda, que Pilar era el lado B de Úrsula, Úrsula esa mujer recia que no tiene nietos propios, se los da a Pilar, muy de armas tomar, muy cerrada. Pilar es la vida, es el útero, es la juventud, la alegría, el erotismo, la sensualidad. Siempre creí que venían agarradas de la mano”.

“Cien años de soledad”: la historia de una prueba

En su memoria se queda para siempre el casting que presentó. La actriz samaria recuerda las palabras de Diego Vásquez mientras grababan “Leandro” juntos. “Decía, ‘tú y yo vamos a estar en “Cien años de soledad’, y se nos cumplió, pero fue un deseo de él, porque todos habían mandado casting y a nosotros no nos habían llamado para nada”. Y entonces le llegó la convocatoria, que fue general en la primera etapa y todas las mujeres “castearon” para el rol de Úrsula. En esos días, Viña había terminado de interpretar a Nacha en “Leandro”. “La trabajé mucho inspirada en Úrsula Iguarán, en los sacrificios, en la mujer que se queda, en la mujer que el marido está ahí, con un marido muy distinto y es muy cómico porque mi marido era Diego Vázquez, que es José Arcadio Buendía”. Con honestidad, reconoce que la prueba no la dejó satisfecha, “siento que hice un muy mal casting porque tenía a Nacha muy viva en mí todavía, me llaman otra vez y yo no entendía, como que no estaba cómoda con ese personaje y decía, ‘pero es que yo no quiero hacer a Úrsula, yo ya he hecho a Úrsula y dije ‘bueno, ya no voy a estar’”. Pero la llamaron y le entregaron una escena de Pilar.

Viña Machado: “Pilar es mía”

“Me devoré “Cien años de soledad” en tres noches, para poder seguir todo el hilo de la vida de Pilar Ternera. No dormí, me di cuenta de que me había dado presbicia, creo que me dio presbicia volviendo a leer “Cien años de soledad” para preparar a Pilar. Me volví un poco loca, no encontraba un tarot, entonces me llevé unas barajas españolas”. Cuando Viña llegó, Yolanda Serrano y Eva Leira, jefes de casting de la serie, la acompañaron “por un viaje precioso”. Salió feliz de la prueba y llamó a su mánager. “Le dije, ‘mira, no me importa si no me quedo en “Cien años de soledad”, acabo de hacer un casting que habla de mí como actriz, y con eso me tengo que quedar muy tranquila”.

Vino el “callback”, donde estaba Álex García, el director. “Preparamos una cosa muy linda, él es muy divertido, muy que te pone a jugar. Salí de ahí y dije, ‘Pilar Ternera es mía’. Pasaron treinta días y del resultado no se sabía nada, “era un silencio de esos ensordecedores”, rememora la artista, que se fue de vacaciones a La Guajira. Recibió la llamada de su mánager, quien le preguntó si estaba sentada. “Empecé a brincar, porque cuando me dan nervios me pongo así, como niña chiquita”. Glenda Reyna le hizo el cuento largo, “después de que me dice que soy Pilar Ternera me sentí a llorar un ratico, y ya, después a trabajar duro”.