Así se ve ‘Giosuè’, el niño de la película ‘La vida es bella’, 27 años después

La vida es bella es una película italiana de 1997, que fue dirigida por Roberto Benigni, quien, además, protagonizó la cinta que conmovió a millones de espectadores alrededor del mundo y que recibió un total de 3 Premios Oscar: mejor actor protagonista, mejor banda sonora y mejor película de habla no inglesa.

El filme narra la historia de Guido, un joven judío que se enamora de Dora. Se casan y tienen un hijo a quien llamaron Giosuè. Con el paso del tiempo fueron deportados a campo de concentración nazi y para proteger al niño de los horrores de la guerra, Guido crea un elaborado juego en el que cada prueba y sufrimiento es una parte más de una gran aventura. De esta manera, el niño crece creyendo que todo lo que está sucediendo es parte de un concurso en el que el premio final es un tanque.

Te puede interesar: Así se ven los niños que interpretaron a ‘Pebbles’ y ‘Bam Bam’ en ‘Los Picapiedra’

Actualmente, el actor italiano Giorgio Cantarini tiene 32 años y sigue dedicado a la actuación. Fotografía por: Getty Images

¿Quién es Giorgio Cantarini, el actor que interpretó al niño de ‘La vida es bella’?

Giosuè Orefice fue el hijo del protagonista, interpretado por Giorgio Cantarini. En ese entonces, el niño tenía cuatro años. Dentro de su papel en la cinta, debía experimentar confusión y miedo. Su interpretación reflejó inocencia y simpatía, ganándose el cariño de millones de espectadores en varios lugares del mundo.

En una entrevista con un medio italiano, el actor explicó cómo logró entender, a tan corta edad, la trama de la historia. “Me lo contaron como un cuentito, que era una historia sobre buenos y malos”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Giorgio nació en Orvieto, Italia, el 12 de abril de 1992. Este año cumplió 32 años. Además de su personaje en La vida es bella, el actor también hizo parte de Gladiator, en el 2000. Un año después apareció como Slavko en la película estadounidense En el amor y en la guerra, que fue filmada en Italia. Otras producciones de las que hizo parte, son: Lamborghini: the man behind the legend, De amor y de guerra y Comandante.

Además de su faceta como actor, Cantarini también se ha desempeñado como director y guionista. Dirigió el cortometraje Il giorno, la notte: poi l’alba en 2012, y, además, coescribió el guion de Flatmates, en 2018.

El actor vive entre Florencia, Italia, donde está su padre, y Los Ángeles, California, donde reside su mamá. Sus progenitores se separaron cuando él era un niño.

Su sueño era convertirse en futbolista. Pero cuando terminó sus estudios del colegio, Giorgio se matriculó en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma donde finalmente se graduó en el 2014.