Así será ‘Cosiaca’, la serie de Amparo Grisales, Robinson Díaz y Santiago Alarcón

Aunque no hay muchos libros, artículos o textos, en general, sobre Cosiaca, su nombre es ampliamente conocido dentro del pueblo antioqueño. Este personaje, cuyo nombre de pila era José María García, lleva más cien años de fallecido, pero sus dichos y cuentos siguen vigentes en su tierra.

Se hizo popular por su buen humor, lo recursivo que podía llegar a ser para suplir sus necesidades básicas, eso sí, sin trabajar, porque no le gustaba, y en términos generales, por la habilidad de sus palabras y cuentos para conseguir lo que quería. “Cosiaca” es considerado todo un referente del humor y la idiosincrasia paisa.

Ahora, a propósito de los 40 años que cumple Teleantioquia, este canal regional está desarrollando una serie que mostrará su vida. El encargado de escribirla es otro antioqueño, el libretista César Augusto ‘Pucheros’ Betancurt, el mismo que hizo los guiones de la exitosa bioserie de RCN ‘Rigo’.

El escritor mencionó el desafío que ha significado esta historia. “Hay muy poco escrito. No hay, o yo no conozco, un libro completo dedicado a él. Se conoce y se recuerda básicamente por tradición oral. Se sabe que tenía muy buen humor, que era recursivo a la hora de comer y de beber gratis porque no era muy amigo del trabajo, y que también era muy hábil con las palabras. Esa es la parte que queremos mostrar de él: el echador de carreta, el que a punta de verbo y de verso conseguía lo que quería, que divertía a muchos, que les sacaba la piedra a otros cuantos, pero que no le hacía mal a nadie”, mencionó a Teleantioquia encargada del proyecto.

Ramiro Meneses, Santiago Alarcón y Robinson Díaz estarán en Cosiaca

Este es el elenco de ‘Cosiaca’, con Amparo Grisales

Sobre el elenco ya se confirmó que será el regreso a la pantalla de Amparo Grisales quien estará junto a Robinson Díaz, Santiago Alarcón, Ramiro Meneses, Adriana Arango, Patricia Grisales y Vicky Hernández.

La serie, que será producida por Luis Alberto Restrepo, se rodará en escenarios naturales del departamento antioqueño. Junto a ‘Pucheros’, en la escritura está Sergio Valencia, el ex Maruja, de Tola y Maruja.

¿Quién era Cosiaca?

Hasta hoy el lugar de nacimiento de José María García, está en entredicho. Hay quienes dicen que nació en Envigado, otros aseguran que llegó al mundo en Jericó y unos más que mencionan que fue Itagüí, donde respiró su primer aliento. Una mayoría sostiene que fue en Heliconia. Cosiaca era hijo de María Antonia García.

Era un hombre pobre, irreverente de de buen humor. Quienes lo conocieron hablaron de su repentismo para contestar y su habilidad para comer gratis.

Una de las anécdotas más famosas de Cosiaca es que cuando estaba muriendo, cuando ya era un anciano, en 1910, narra que una monja le preguntó cuál era su último deseo. Él le pidió que le llevaran un médico y un abogado. Cuando llegaron estas dos personas al asilo, él pidió que cada uno se sentara a un lado. No dijo más, ante lo cual la religiosa le preguntó ‘¿para qué los había hecho llamar?’ y él dijo: “Como yo me estoy muriendo, quiero que sea como Jesucristo: en medio de dos ladrones”.

