Avance del Desafío hoy: Un participante sería expulsado por traición

Tras la eliminación de Gio y Mencho en el reciente capítulo del Desafío Siglo XXI, quedaron definidos los 8 semifinalistas: Yudisa, Katiuska, Rosa, Tina, Potro, Zambrano, Rata y Leo. La presentadora Andrea Serna les comunicó que podían ir a sus casas para visitar a su familia, mientras la ciudadela era reestructurada para la última etapa.

A cada uno le dijo: “Hoy te vas para tu casa por un corto tiempo a ver a tu familia. Voy a pedirte que tomes un celular que tienes ahí atrás, es para ti, es un regalo. Va a ser la herramienta que vas a utilizar para tener comunicación con el Desafío”.

Antes que se fueran, les dio una serie de recomendaciones. “¿Ves todas esas cajas que están en la mesa? Vas a escoger una. Tengo que advertirte algo: esa caja solo la podrás abrir cuando me vuelva a comunicar contigo, si la curiosidad te mata y lo haces, quedarás eliminado de inmediato”.

¿Qué pasó en el ‘Desafío Siglo XXI?

En el reciente avance, se desató una ola de comentarios por los comentarios que Andrea Serna le hizo a los participantes. En el corto video promocional del capítulo de hoy, aparece la presentadora comunicándose con los participantes, quienes están, aparentemente, desde sus casas.

“La gente, el público, votó para que regresaran a enfrentar una prueba”, dijo. Sin embargo, sus siguientes palabras generaron conmoción, no solo en los participantes, sino también en los internautas. “Llego con una noticia: esa acción traicionó la confianza... Por esta razón, debe abandonar inmediatamente esta competencia. Me duele profundamente tener que decirlo”, dijo.

La reacción de los participantes causó impacto. Aunque por ahora se desconoce de qué se trata y quién sería el afectado, en redes sociales ya han comenzado con las especulaciones. Algunos aseguran que Andrea se estaría refiriendo a Katiuska; sin embargo, esa información no está confirmada: “¿Será verdad el spoiler de que Katiuska es eliminada por tramposa?”, “lo que pasa que en los vídeos que andan rodando Yudisa con Lucho viajando a la ciudad de las cajas, y no se ve a Katiuska y de paso Rosa, Gero y Leo salen mandando saludos a Katiuska”.