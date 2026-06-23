‘Avatar: fuego y cenizas’ llega a Disney+; fecha y hora de su estreno en la plataforma

La película ‘Avatar: Fuego y cenizas’ llegó a salas de cine el 19 de diciembre de 2025 como la más reciente entrega de la saga dirigida por James Cameron. La producción amplía el universo de Pandora a través de una nueva etapa de conflictos entre los clanes Na’vi y la presencia humana en el planeta.

El elenco está encabezado por Sam Worthington y Zoe Saldaña, quienes retoman sus papeles dentro del universo creado por Cameron, acompañados por figuras recurrentes de la saga. Como es habitual en los estrenos de gran escala de Disney, la producción dará el salto al catálogo de streaming de la compañía tras su paso por salas de cine, ampliando así su alcance global para nuevas audiencias.

¿Cuándo se estrena ‘Avatar: Fuego y cenizas’ en Disney+?

Dentro de su programación oficial de estrenos para junio, la compañía confirmó la llegada de la más reciente película de la franquicia ‘Avatar’ a su plataforma de Disney+, como parte de su estrategia de consolidar el catálogo de grandes producciones cinematográficas en un solo ecosistema digital.

Con esta incorporación, los suscriptores podrán acceder nuevamente a la historia ambientada en Pandora, donde los conflictos entre civilizaciones y la conexión espiritual con el entorno natural siguen siendo el eje central de la narrativa.

Para quienes ya vieron ‘Avatar 3’ en cines, el estreno en streaming representa una oportunidad de revisitar la experiencia con mayor detalle visual, mientras que para nuevos espectadores será la posibilidad de adentrarse por primera vez en esta etapa de la saga.

El estreno en Disney+ está programado para el miércoles 24 de junio, con liberación simultánea según distintos husos horarios:

00:00 horas (PT), costa oeste de Estados Unidos

01:00 horas: México (hora centro), Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica

02:00 horas: Colombia, Perú, Ecuador, Panamá

03:00 horas (ET), costa este de Estados Unidos

03:00 horas: Venezuela, Bolivia, Chile

04:00 horas: Argentina, Uruguay, Paraguay

Con esta incorporación al catálogo, Disney+ reunirá por primera vez las tres películas de la franquicia: ‘Avatar’ (2009), ‘Avatar: El camino del agua’ (2022) y ‘Avatar: Fuego y cenizas’, además del documental ‘Fire and Water: Making the Avatar Films’, que documenta el proceso creativo detrás de las dos secuelas. De esta forma, la plataforma consolida el acceso completo al universo cinematográfico de James Cameron en un solo espacio.

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