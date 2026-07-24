‘Betty, la fea: la historia continúa’ anunció nueva temporada: “Hay mucha tela por cortar”

El éxito que ha tenido Betty, la fea durante casi treinta años ha sido indiscutible. La serie, escrita por Fernando Gaitán y protagonizada por Ana María Orozco, quien interpreta a Beatriz Pinzón Solano, y Jorge Enrique Abello, quien le da vida a Armando Mendoza, ha dejado una huella que se ha extendido alrededor del mundo.

En el 2024 se lanzó la secuela Betty, la fea: la historia continúa. Ese mismo año se renovó para una segunda temporada que llegó en 2025. Posteriormente, en septiembre del año pasado se confirmó una tercera entrega. La historia se remonta a veinte años después, cuando el matrimonio de Betty con Armando está a punto de acabarse, mientras ella lucha por conectar con su hija Mila. Sin embargo, las presiones de Ecomoda, entre otros detalles, hacen que la relación con su primogénita se complique.

Nueva temporada de ‘Betty, la fea: la historia continúa’

Después de varios meses de expectativa, en las últimas horas Prime Video sorprendió a los fanáticos de la serie al anunciar una nueva temporada. La noticia se dio a conocer a través de un video en redes sociales donde aparece Betty en una rueda de prensa en representación de Ecomoda.

“Betty, qué rico verte de nuevo. Entiendo que regresas con buenas noticias después de conquistar el mundo”, le dice una periodista, interpretada por Mónica Rodríguez, a Beatriz Pinzón Solano, quien le responde: “¿Conquistar? No, qué va, eso es para la gente bella. En cuanto a los rumores de Ecomoda, lo que sí les puedo decir es que todavía hay mucha tela por cortar”.

Luego, otros periodistas preguntan: “¿Hay nuevas contrataciones?”, “¿Refuerzos para esta nueva temporada?”. Betty contesta: “Lo que les puedo contar es que regresan varias estrellas. Ahora sí el equipo está completo”.

¿Cómo será la nueva temporada de ‘Betty, la fea: la historia continúa’?

En el video, que cuenta con más de 52 mil likes y casi 2.000 comentarios, los comunicadores insisten en conocer más detalles de la nueva producción: “¿Es cierto que vuelve el francés?”, “También se oyen rumores de que Armando y Marcela volvieron”. Ana María Orozco, en su papel de Betty, responde: “No voy a hablar al respecto”.

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Finalmente, otro informante cuestiona a Beatriz sobre lo que pasará con Ecomoda. Con gran nostalgia, la protagonista asegura: “Ecomoda es mi casa. Es el lugar donde empecé siendo secretaria y terminé siendo Presidenta. En el que me convertí en amiga, esposa, mamá. Ecomoda también es de todos ustedes. Por eso después de oírlos y de leerlos durante tanto tiempo me emociona anunciarles que ha llegado una nueva era con muchos cambios y con nuevos retos, porque así como regresaron personas que extrañábamos mucho, también regresó alguien que debió quedarse en el pasado... ¡Las puertas están abiertas para todos! Esta es nuestra oportunidad para encontrarnos de nuevo o para conocernos por primera vez. ¡Ha llegado la hora de vivir juntos esta gran experiencia!”

Los fanáticos de la serie han expresado su emoción por ver nuevamente en pantalla a los actores que han marcado varias generaciones con sus personajes en una de las series más exitosas del país: “Genial, me encanta”, “ya quiero la fecha de estreno”, “qué emoción”, “este adelanto solo aumenta mi emoción”.