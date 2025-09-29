Bon Appétit, majestad: final explicado y quién es quién ¿Tendrá segunda temporada?

La serie coreana Bon Appétit, majestad —disponible en Netflix y originalmente emitida en tvN— llegó a su final tras 12 episodios que mezclaron historia, romance, fantasía y mucha cocina. La producción, basada en la novela web Surviving as Yeonsangun’s Chef de Park Guk-jae, se convirtió en una de las más comentadas del segundo semestre de 2025.

Antes de continuar, vale la pena advertir que a partir de aquí encontrarás spoilers del final y detalles de la trama.

¿De qué trata ‘Bon Appétit, majestad’?

La historia comienza con Yeon Ji-yeong (interpretada por Im Yoon-a), una joven chef contemporánea especializada en cocina francesa. Tras ganar un concurso gastronómico, su vida da un giro inesperado: un misterioso libro y un fenómeno astronómico la transportan a la época de la dinastía Joseon. Allí, para sobrevivir, debe demostrar su talento culinario en el lugar más riesgoso: la corte real.

Su destino se cruza con el rey Yi Heon (Lee Chae-min), un monarca conocido por su carácter severo y sus exigencias en la mesa. Lo que empieza como una relación marcada por la desconfianza evoluciona hacia una alianza inesperada en medio de intrigas palaciegas y conspiraciones.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Final explicado de ‘Bon Appétit, su majestad’

En el episodio final, Ji-young toma una decisión arriesgada para salvar la vida del rey. Su sacrificio hace que regrese al siglo XXI, aunque con señales que le confirman que lo vivido en el pasado no fue un simple sueño. De vuelta en su tiempo, retoma su carrera como chef, pero queda marcada por la nostalgia de lo que dejó atrás.

El giro llega cuando Yi Heon logra cruzar al presente. Sin explicaciones detalladas sobre cómo funcionan las reglas del tiempo, el drama apuesta por la emoción pura: el monarca aparece en la actualidad, con recuerdos intactos de su vida en Joseon. Finalmente, ambos se reencuentran y cumplen la promesa de estar juntos “pase lo que pase”.

El cierre muestra a Ji-young y al rey trabajando en un restaurante llamado Mon Roi, un guiño tanto a la cocina como a la relación que desafi ó el tiempo. Aunque algunos fans esperaban un desenlace más político o con mayor lógica histórica, la mayoría celebró el tono romántico y esperanzador del final.

Quién es quién en ‘Bon Appétit, su majestad’

Yeon Ji-yeong (Im Yoon-a): la chef moderna que viaja en el tiempo y se convierte en pieza clave de la corte.

Rey Yi Heon (Lee Chae-min): monarca de carácter duro, cuya relación con la protagonista cambia su destino.

Mok-ju (Kang Han-na): consorte con ambiciones y un rol importante en los conflictos internos del palacio.

Príncipe Je San: antagonista principal en el tramo final, responsable del golpe de Estado.

¿‘Bon Appétit, su majestad’ tendrá segunda temporada?

Por ahora, no existe confirmación oficial sobre una segunda temporada. El final deja a los protagonistas en el presente con un futuro abierto, lo que podría servir como punto de partida para nuevas historias. Sin embargo, los K-dramas suelen presentarse como miniseries autoconclusivas, por lo que la posibilidad de continuación es incierta.

Lo cierto es que Bon Appétit, su majestad se despide con un sabor dulce: un romance que venció el tiempo y una propuesta que combina cocina, fantasía y drama histórico en un solo menú.