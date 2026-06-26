Burro, de ‘Shrek’, tendrá su propia película: Qué contará y cuándo se estrena el spin-off

DreamWorks Animation y Universal Pictures confirmaron que desarrollarán una película centrada en el compañero de Shrek. La producción que estará dirigida por Charlie Bean y Matt Flynn, mientras que Rebecca Huntley asumirá la producción, se desarrollará a lo largo del 2027.

Así mismo se anticipó que el estreno de ‘Burro’ será el 30 de junio de 2028, un año después del lanzamiento de ‘Shrek 5′. Seguirá siendo el actor estadounidenses Eddie Murphy, quien le de voz al protagonista de la cinta en inglés, mientras que en el doblaje al español del personaje lo volverá a asumir el mexicano Eugenio Derbez.

Sobre los aspectos que abordará la cinta, se confirmó que explorará el pasado del particular personaje y responderá cómo llegó a convertirse en el Burro que conocieron los espectadores hace más de dos décadas. Contará cómo era su vida antes de conocer al mismo Shrek y su rutina y ambiente familiar junto su esposa Dragona y a sus hijos.

De momento, no se han revelado el resto del elenco o voces oficiales, así como la sinopsis completa ni un primer tráiler. No obstante, es claro que con esta expansión narrativa DreamWorks decidió que quiere seguir el éxito de las películas de ‘El Gato con Botas’.

Origen de ‘Burro’ de Shrek

Burro es un personaje creado por William Steig, que ha calado en el gusto de los espectadores por su energía, buen humor y consejos acertados.

El personaje, modelado a partir de Perry, un burro miniatura de California, hizo su primera aparición en pantalla en el 2001 en la primera cinta de Shrek, anteriormente ya había estado en textos a comienzos del 90.

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