Cancelan ‘Spider-Noir’ pese a obtener 11 nominaciones al Emmy y buena crítica. Esto se sabe

A pocos días de la entrega de Premios Emmy donde la serie ‘Spider-Noir’ coproducida por Marvel y Sony obtuvo once nominaciones, se confirmó que dicha historia no tendrá una segunda temporada.

La apuesta protagonizada por Nicolas Cage, quien se viste del superhéroe, había alcanzado buenos comentarios por parte de la crítica, por lo cual resulta inesperada su cancelación.

Según información que anticipó la publicación especializada Variety no habrá más episodios del relato que en Rotten Tomatoes alcanzó una alta calificación, pue sobtuvo un 92 % de reseñas positivas, por parte de la crítica profesional y un 90 % de parte del público. Deadline también confirmó la noticia.

‘Spider-Noir’ es la séptima serie más nominada en esta edición de los Emmy, que se entregarán el lunes 14 de septiembre, y adicionalmente es el programa de Prime Video con mayor número de candidaturas este año.

¿Por qué cancelaron ‘Spider-Noir’?

La serie está nominada en Mejor diseño de producción para un programa narrativo de época o fantasía, Mejor diseño de títulos, Mejor mezcla de sonido para una serie de comedia o drama, Mejor edición de sonido para una serie de comedia o drama, Mejor fotografía para una serie, Mejor actuación de especialistas, Mejor composición musical para una serie, Mejores efectos visuales especiales en un solo episodio, Mejor coordinación de especialistas para programas de comedia, Mejor maquillaje con prétesis y Mejor música y letra originales.

Los cibernautas reaccionaron mostrando su extrañeza ante la decisión y han recordado que la serie logró 2.600 millones de minutos de visualización durante sus primeras seis semanas, de acuerdo con las calificaciones de contenido en streaming de Nielsen. Previamente tuvo un estreno por MGM el 25 de mayo.

Aunque no han trascendido las causas de la cancelación, algunos cibernautas mencionan los altos costos de producción,

¿De qué se trata Spider-Noir?

EL relato ocurre durante la Gran Depresión y sigue a Ben Reilly, “un experimentado detective privado con mala suerte en el Nueva York de los años 30, que se ve obligado a lidiar con su pasado tras una profunda tragedia personal, como el único superhéroe de la ciudad”, según menciona la sinopsis oficial.

Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodríguez, Jack Huston y Abraham Popoola completan el reparto que se vio en la primera y única temporada de la producción.

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