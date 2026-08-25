‘Cars’ cumple 20 años y prepara una sorpresa que sus fans podrán disfrutar en cines

En junio de 2006, Disney y Pixar llevaron a los cines una historia protagonizada por autos que rápidamente se convirtió en una de las películas animadas más recordadas de la compañía. ‘Cars: Una aventura sobre ruedas’ se estrenó el 9 de junio de ese año y recibió dos nominaciones a los Premios Óscar: ‘Mejor Película Animada’ y ‘Mejor Canción Original’ por ‘Our Town’, de Randy Newman. Además, ganó el primer Globo de Oro entregado a mejor película animada.

Ahora, dos décadas después de su estreno, la franquicia se prepara para celebrar sus 20 años con diferentes actividades y contenidos especiales para sus seguidores. La película que presentó al público a personajes como Rayo McQueen, Mate, Sally Carrera y Doc Hudson volverá a ser protagonista de esta celebración.

¿Cuándo vuelve ‘Cars’ a los cines?

Como parte de los festejos por el aniversario, ‘Cars: Una aventura sobre ruedas’ regresará a las salas de cine en su formato original, para que el público pueda reencontrarse con la historia que llegó por primera vez a la pantalla grande en 2006.

El regreso está programado para el 8 de octubre de 2026, según confirmó Disney, que prepara esta nueva oportunidad para disfrutar de la película en cines 20 años después de su estreno.

El afiche oficial del 20.º aniversario reúne a Rayo McQueen, Mate y otros personajes de Radiador Springs para anunciar el regreso de ‘Cars’ a los cines. La película se estrenó originalmente el 9 de junio de 2006. Fotografía por: Disney

La celebración también tendrá actividades relacionadas con uno de los personajes más reconocidos de la franquicia. Cada 5 de septiembre se conmemora el Día de Rayo McQueen, una fecha relacionada con el número 95 que identifica al protagonista en las competencias.

A esto se sumará además una colaboración con Fórmula 1 durante el Gran Premio de Italia 2026, que se disputará en septiembre. Allí habrá un Rayo McQueen de tamaño real y un Mercedes Safety Car intervenido con elementos de ‘Cars’. También estará disponible una nueva colección inspirada en la película y la máxima categoría del automovilismo.

Los festejos también llegarán a Disney Junior. Desde junio, el canal de YouTube ofrece cuatro contenidos especiales que reúnen algunos de los mejores momentos de Rayo McQueen. Además, prepara una maratón con los mejores episodios de ‘Cars Toons’, la colección de cortos que amplió el universo de la franquicia y que tiene a Mate como uno de sus principales protagonistas.

¿De qué trata ‘Cars’?

La primera película sigue a Rayo McQueen, un joven y ambicioso auto de carreras que está concentrado en convertirse en campeón de la Copa Pistón. Sin embargo, durante un viaje por la Ruta 66 termina perdido y llega accidentalmente a Radiador Springs, un pequeño pueblo alejado del circuito de competencias. Allí conoce a personajes como Mate, Sally y Doc Hudson, quienes terminan cambiando su manera de entender la vida y las carreras.

El éxito de la película dio paso a dos secuelas: ‘Cars 2’, estrenada en 2011, y ‘Cars 3’, que llegó en 2017. La franquicia también se amplió con los cortos de ‘Cars Toons’ y, en 2022, con la serie ‘Cars: Aventuras en el camino’, que sigue a Rayo McQueen y Mate durante un viaje por carretera.

Todos los contenidos de ‘Cars’ están disponibles en Disney+, mientras que la película original tendrá una nueva oportunidad de encontrarse con el público en las salas de cine desde el 8 de octubre de 2026.

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