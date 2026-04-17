Catalina Santana regresa: así luce el primer adelanto de ‘Sin senos sí hay paraíso 4′

El regreso de ‘Sin senos sí hay paraíso’ está cada vez más cerca. Este 15 de julio, Telemundo presentó el primer adelanto oficial de la cuarta temporada de la exitosa producción, una de las apuestas más recordadas de la televisión hispana. El lanzamiento del tráiler llega después de varios meses de trabajo y de una producción que estuvo marcada por un grave incidente durante las grabaciones en Colombia.

El proyecto quedó marcado por una tragedia el 18 de abril de 2026, cuando un hombre irrumpió en el set de grabación instalado en la localidad de Santa Fe, en Bogotá, y asesinó con un arma blanca a dos integrantes del equipo de producción. Un tercer trabajador resultó herido y el agresor murió luego de ser reducido por varias personas que se encontraban en el lugar. Tras el hecho, las grabaciones fueron suspendidas temporalmente y se reanudaron días después, hasta concluir el 16 de junio.

Casi un mes más tarde, la cadena estadounidense presentó las primeras imágenes de la nueva entrega de ‘Sin senos no hay paraíso’ con la frase: “El paraíso vuelve… pero el peligro también”.

¿Qué muestra el primer adelanto de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’?

El avance, publicado en las redes sociales oficiales de la serie, dura apenas unos segundos, pero ofrece un primer vistazo a la historia. En las imágenes aparece una mujer preparándose para iniciar una transmisión como modelo webcam y, poco después, se descubre que se trata de Catalina Santana, personaje interpretado por Carmen Villalobos, quien regresa como la protagonista de la producción.

De acuerdo con la sinopsis compartida por Telemundo, Catalina intentará reconstruir su vida junto a Aurelio ‘El Titi’ Jaramillo, interpretado por Gregorio Pernía. Sin embargo, la tranquilidad termina cuando descubre que su hermana se convirtió en objetivo de una organización criminal, situación que la obliga a regresar al mundo que había dejado atrás.

La búsqueda la llevará hasta el submundo del modelaje webcam en Medellín, donde opera una red vinculada a un cártel mexicano liderado por Israel Montero. En medio de esa misión, Catalina trabajará en alianza con la DEA para infiltrarse en una estructura criminal relacionada con el tráfico ilegal, la corrupción y la explotación de mujeres en condición de vulnerabilidad.

‘Sin senos sí hay paraíso 4’ también marcará el regreso de ‘La Diabla’, personaje interpretado por Majida Issa, quien reaparece con un nuevo deseo de venganza y amenaza con destruir la estabilidad que Catalina y ‘El Titi’ habían logrado construir. El elenco se completa con Catherine Siachoque, Fabián Ríos, Carolina Gaitán, Elizabeth Gutiérrez, Estefanía Gómez, Francisco Bolívar, Arturo Barba, Yankel Stevan y Osvaldo de León.

¿Cuándo se estrena ‘Sin senos sí hay paraíso 4’?

Por ahora, Telemundo no ha confirmado la fecha de estreno de la cuarta temporada. Aunque el lanzamiento del primer tráiler suele anticipar el inicio de la campaña promocional, la cadena todavía no ha revelado cuándo llegará la serie a la pantalla.

Mientras se conoce ese anuncio, el primer adelanto ya despertó la expectativa de los seguidores de la franquicia, que esperan el regreso de Catalina Santana y de varios de los personajes más emblemáticos de la historia.

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