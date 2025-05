Claudio Cataño y cómo asume sus personajes: “Soy un poco obsesivo”

MADRID (ESPAÑA), 25/04/2025.- El actor colombiano Claudio Cataño, que encarna al personaje de Aureliano Buendía en la serie ‘Cien años de soledad’, destacó este viernes el reconocimiento que supone para esta producción alcanzar las 8 nominaciones en la XII edición de los Premios Platino, cuya gala se celebra el 27 de abril en Madrid. EFE/David Fernández Fotografía por: David Fernández

Claudio Cataño dice que es obsesivo y compulsivo en sus procesos creativos, y que gracias a eso, logra preparar sus personajes de la mejor manera. Cuando se presentó a las audiciones para interpretar al coronel Aureliano Buendía en la serie de Netflix “Cien Años de Soledad”, lo hizo sin ninguna pretensión, y sin imaginar que lograría ganar el papel, pero así fue. Cree que fueron ‘fuerzas exteriores’ las que le abrieron espacio en este proyecto, y asumió el reto.

“Presenté la audición como muchísimos colegas, todos tenían la capacidad de hacer una versión maravillosa de Aureliano Buendía. En este caso, fuerzas exteriores decidieron que fuera yo. Me sentí muy apresurado a entender rápidamente cuáles eran las tareas que tenía que ejecutar para poder llegar preparado de la mejor manera para interpretar a este personaje. Sabía que tenía que trabajar la voz, tenía que adelgazar, hablar costeño, y retarme a mí mismo a hacer las cosas bien”, dijo Cataño en entrevista con Vea.

La construcción de Aureliano Buendía

Aunque Cataño investigó varios perfiles similares a los de su personaje, incluido el militar Rafael Uribe Uribe, entendió que su labor era hacer su propia versión de Aureliano Buendía, con sus recursos y elementos. Fue captando poco a poco su esencia, perdió diez kilos en el proceso y recordó que la primera vez que leyó la obra de Gabriel García Márquez fue hace casi una década. Por supuesto, tuvo que leer el libro de nuevo varias veces, porque esa ficción se convirtió en su realidad.

“Creo que, aunque las referencias son importantes, mi elemento principal fue vivir el guion y la obra. Ahí, sumergiéndome en el personaje, sentí que todos los elementos comenzaron a tener forma. Aprendí mucho de la cultura caribe, porque involucrarme con ella no era negociable”, contó el actor, agregando que cada persona que ha leído “Cien años de soledad” tiene un concepto diferente y particular de Aureliano Buendía, y por esa razón, su interés no era crear una versión que le agradara a todo el mundo.

El actor de 39 años, fue muy riguroso y trató de honrar al personaje con su interpretación, intentando crear una conexión entre él y Aureliano. Puso su alma en el personaje, sin interpretarlo desde posturas abstractas. “Soy un poco obsesivo y compulsivo con mis cosas. Siempre intento trabajar desde lugares que sí estén bajo mi control, y busco la forma de que todos esos elementos conecten conmigo. Eso es algo que sé hacer, pero no sé cómo lo hago. Lo que ha sido difícil es mantener el rigor durante estos casi tres años, y ese ha sido mi gran objetivo, mantener la misma disciplina desde el día uno, hasta el último”.

La relación con el elenco de “Cien años de soledad”

Aureliano Buendía tiene unas relaciones específicas dentro de la serie que van evolucionando con la trama, por eso, Cataño destacó la química y el honor que fue para él trabajar con actores como Viña Machado, Diego Vásquez, Jairo Camargo y Marleyda Soto. Aseguró que, gran parte del éxito que ha tenido la serie ha sido gracias a la conexión con los actores.

“Marleyda es un monstruo de actriz que ni siquiera pretende serlo, por ende, es todavía más maravillosa. Es tan increíble, que ella misma carece de pretensión y de la necesidad de creerse más que los demás. Es lo suficientemente auténtica y brillante como para saber que no necesita de eso”, dijo el actor sobre su compañera de set, quien interpretó a la matrona Úrsula Iguarán. Recordó que la primera vez que se miraron en un ensayo, no tuvieron la necesidad de discutir la escena, porque todo les fluyó. “Cada vez que la miro a los ojos, es como si estuviera mirando a mi mamá”, afirmó.

Una serie premiada y reconocida

La serie, dirigida por Alex García López y Laura Mora, ha conquistado el mundo con su trama, que al igual que en la obra literaria de García Márquez, se centra en el ciclo de vida, muerte, amor, guerra y soledad que atraviesa la familia, marcada por una maldición y el realismo mágico. Sus interpretaciones y su producción han sido reconocidas en varias premiaciones nacionales e internacionales. En los Premios India Catalina, “Cien años de soledad” se llevó 13 reconocimientos que incluyeron “Mejor serie de ficción”, “Mejor actor protagónico” y “Mejor actriz de reparto”. “En nombre de ese increíble grupo de trabajadores, todas las personas que estuvieron allí dándonos de comer y cuidándonos, bendecimos a esta producción y damos gracias a todos ustedes por este reconocimiento. Este premio es para Colombia”, dijo en uno de sus discursos, Diego Vásquez, quien dio vida a José Arcadio Buendía en la producción.

Por otro lado, en la XII edición de los Premios Platino, que celebran lo mejor de la industria audiovisual iberoamericana, la serie se llevó cuatro premios: “Mejor Serie”, “Mejor Actor” (Claudio Cataño) y “Mejor Actor de Reparto” (Jairo Camargo). La apuesta también obtuvo el Premio Iberia del Público a Mejor Miniserie de Ficción, un reconocimiento que Cataño recibió emocionado.

“Solamente puedo dar gracias, sentirme sumamente privilegiado porque levanto esta estatuilla, agradecerle al público y sobre todo recordar y entender que yo estoy levantando esto porque es un esfuerzo colectivo gigantesco de miles de personas que hicieron posible ‘Cien años de soledad’, a todos , a Netflix, a Páramo, a Joseph, Carolina Dynamo, a los directores, Alex García, que está aquí conmigo, maravilloso, gracias, a Laura Mora, a todo el elenco y a todas las personas que en mi vida han hecho posible esto, lo agradezco enormemente desde mi corazón, a mi coach Bárbara Perea, a mis viejos que están en el cielo, a mis padres, a mis hijos y a mi mujer, ¡Gracias!”.