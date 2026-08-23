‘Coyote vs. Acme’: actores, cuánto dura, curiosidades y más sobre la película

Después de varios años de incertidumbre, ‘Coyote vs. Acme’ llegó a los cines de Colombia el 27 de agosto de 2026. La película lleva nuevamente a la pantalla a uno de los personajes más reconocidos de los Looney Tunes y combina animación con acción real en una historia que transforma las tradicionales persecuciones del Coyote y el Correcaminos en un conflicto judicial.

La cinta sigue a Wile E. Coyote, quien decide demandar a Acme después de que los productos de la compañía, utilizados durante años en sus intentos por atrapar al Correcaminos, terminen provocándole una interminable cadena de accidentes. Para llevar el caso ante los tribunales, el personaje recurre al abogado Kevin Avery, quien deberá enfrentarse a Buddy Crane, representante legal de Acme.

Elenco de ‘Coyote vs. Acme’

Uno de los protagonistas de la película es Will Forte, quien interpreta a Kevin Avery, un abogado que se especializa en casos relacionados con accidentes. Su personaje termina aceptando representar al Coyote y se involucra en una batalla legal contra una de las compañías más poderosas de este universo. Forte comparte buena parte de la historia con el personaje animado, en una combinación entre actuación real y animación.

Frente a él aparece John Cena, quien interpreta a Buddy Crane, el abogado de ACME. El personaje representa los intereses de la corporación y se convierte en uno de los principales obstáculos para Kevin Avery y Wile E. Coyote durante el proceso judicial. La película también cuenta con Lana Condor, quien interpreta a Paige Avery, y Tone Bell, como Sam Maltese.

El reparto de acción real incluye además a P.J. Byrne, quien interpreta a Bill Pellicano, integrante del equipo legal de ACME, y a Martha Kelly, como Dottie Jones. Luis Guzmán también forma parte de la película, en el papel de un juez que participa en el conflicto entre el Coyote y la compañía.

Lana Condor (i) como Paige Avery y Will Forte como Kevin Avery, junto al Coyote en una escena de la película 'Coyote vs. Acme'. Fotografía por: Warner Bros. Entertainment

Pero los actores humanos no son los únicos integrantes del elenco. La película recupera a varios personajes clásicos de los Looney Tunes, entre ellos Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Foghorn Leghorn, Elmer Fudd, Tweety, Taz, Sylvester y Yosemite Sam. Eric Bauza presta su voz a Foghorn Leghorn, Daffy Duck, Porky Pig y Elmer Fudd; Jeff Bergman interpreta a Bugs Bunny, Sylvester y Yosemite Sam; Bob Bergen da voz a Tweety y Fred Tatasciore a Taz.

Curiosidades sobre ‘Coyote vs. Acme’

Una de las historias más particulares alrededor de la película ocurrió incluso antes de su estreno. ‘Coyote vs. Acme’ fue filmada en 2022 y quedó terminada, pero Warner Bros. decidió archivarla en 2023, cuando ya se encontraba lista para llegar al público. La decisión estuvo relacionada con una estrategia tributaria del estudio y generó una fuerte reacción entre los integrantes de la producción, otros cineastas y los seguidores de los Looney Tunes.

La película tuvo un presupuesto cercano a los 70 millones de dólares y, pese a estar terminada, durante un tiempo parecía que nunca llegaría a las salas. Después de que Warner Bros. anunciara que no la estrenaría, surgió la campaña #ReleaseCoyoteVsAcme, que reunió a seguidores de la franquicia y miembros de la industria que reclamaban que la producción pudiera ser vista. La presión pública ayudó a que el estudio aceptara negociar su venta a otro distribuidor.

La segunda oportunidad llegó en 2025, cuando Ketchup Entertainment adquirió los derechos de distribución por unos 50 millones de dólares. De esa manera, la producción que había estado archivada durante años consiguió finalmente una fecha de estreno en salas.

La historia de la película, además, tiene un origen mucho más antiguo. La idea de que el Coyote demande a ACME está inspirada en un texto satírico publicado por Ian Frazier en The New Yorker en 1990, titulado ‘Coyote v. Acme’. El artículo planteaba precisamente qué ocurriría si el personaje llevara a la compañía ante la justicia por los productos que terminaban perjudicándolo.

Otro dato particular es que la película fue dirigida por Dave Green y combina escenarios de acción real con personajes animados. El rodaje se realizó principalmente en Albuquerque, Nuevo México, entre marzo y mayo de 2022. La producción buscó conservar la apariencia y el humor de los Looney Tunes mientras integraba a los personajes en un mundo habitado también por seres humanos.

En cuanto a su duración, ‘Coyote vs. Acme’ tiene aproximadamente 100 minutos. Algunas bases de datos internacionales registran 98 minutos, mientras que fichas de salas de cine manejan cifras ligeramente diferentes, por lo que la referencia más práctica para los espectadores es una duración cercana a una hora y cuarenta minutos.

La película también mantiene una característica particular de su protagonista: Wile E. Coyote prácticamente no habla. El equipo de animación trabajó para conservar sus expresiones, gestos y lenguaje corporal, elementos que hicieron reconocible al personaje desde sus primeras apariciones en los cortos de Looney Tunes.

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