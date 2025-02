David Palacio contó secreto sobre su participación en ‘Perfil Falso 2’

David Palacio, el actor que ha conquistado los corazones del público colombiano con sus interpretaciones en diversas producciones, reveló un secreto sobre su participación en la segunda temporada de Perfil Falso.

En una entrevista exclusiva con la revista Vea, el antioqueño compartió detalles inéditos de su llegada a esta popular producción de Netflix.

“Esto nunca lo había contado”, David Palacio sobre su llegada a ‘Perfil Falso 2’

Durante su conversación Vea, el paisa se mostró complacido de haber hecho parte de un proyecto que le permitió mostrar una faceta hasta ahora poco conocida con su personaje de Matteo.

Sin embargo, David Palacio admitió que su llegada a Perfil Falso 2 no estaba planeada, sino que se debió a una jugada inesperada del destino.

De acuerdo con el actor de 32 años, quien inició su carrera fuera de Colombia, estaba haciendo casting para otra serie colombiana que llegará a Netflix en 2025, llamada Medusa.

“Esto nunca lo había contado, pero yo presenté casting para una serie que tiene un elenco increíble, que se llama ‘Medusa’. Sin embargo, en medio de todo eso me propusieron otro personaje porque creían que podía encajar en lo que buscaban. Fue ahí cuando presenté un nuevo casting, esta vez para ‘Perfil Falso’, y me quedé en este proyecto que me tiene maravillado por el resultado y por todos los compañeros con los que pude trabajar”, comentó David Palacio.

“Matteo es un galante, es un hombre apasionado y romántico; quizá eso es en lo que nos podemos parecer. Sin embargo, recuerden que él tiene algo oscuro que ustedes deben descubrir y ahí es donde no tenemos nada que ver él y yo”, agregó entre risas.

La producción con la que David Palacio regresa al canal Caracol

En su entrevista con Vea, el actor colombiano también se refirió a su nuevo protagónico en un proyecto que Caracol Televisión anunció para 2025: Mujer Prohibida.

En esta producción, David Palacio trabajó junto a Valerie Domínguez, quien regresa a la televisión después de su participación en Te la dedico (2022).

“Trabajar junto a Valerie fue una experiencia increíble y también lo fue construir un personaje que jamás había hecho antes (...) Me hace muy feliz volver a estar en las pantallas del canal Caracol. Muchos televidentes del canal me recuerdan por otras series, como ‘Romina Poderosa’ o ‘Klass 95’ y eso es muy grato para mí”, añadió Palacio.