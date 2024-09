David Palacio: edad, pareja, novelas y más del actor de ‘Klass 95′

Berny se ha convertido en uno de los personajes más comentados de Klass 95. El exitoso entrenador de gimnasio ha sabido ganarse el amor de sus clientes, gracias a sus atributos. Sin embargo, aunque muchas lo admiran él solo tiene ojos para una: Shaio Domínguez, aunque eso le cause problemas con Nicolás Rocha, interpretado por Carlos Báez.

Te puede interesar: El detalle de ‘Klass 95′ que televidentes calificaron como “imperdonable”

Klass 95. Fotografía por: Felipe Mariño

¿Quién es David Palacio, Berny en ‘Klass 95′?

David Palacio es el actor que le da vida a Berny. Antes de llegar a la producción de Caracol Televisión, Palacio hizo parte de otros proyectos como Ritmo Salvaje, Sobre tus huellas, Corazón que miente, La piloto, La bella y las bestias, Corazón que miente, Tierras salvajes, Falsa Identidad 2, entre otras.

Desde muy joven, David se mudó junto con su familia a Los Ángeles, en Estados Unidos. Allí terminó sus estudios bachilleratos y luego comenzó su búsqueda de oportunidades en el mundo de la televisión.

Antes de su primer papel como actor, realizó oficios varios. Así se fue acercando a su gran sueño: estar delante de la pantalla: “Empecé a trabajar en televisión allá en Los Ángeles halando cables, luego pasé a las producciones, en una comencé aplaudiendo y me pagaban por ir a aplaudir. Empecé a preguntar a rebuscar, les preguntaba a los actores dónde habían estudiado y cómo habían construido su carrera, así que pensé que yo iba a hacer lo mismo”, comentó Palacio en una pasada entrevista con Infobae.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Datos curiosos de David Palacio

El actor de 32 años, nacido en Medellín tuvo una charla con Vea donde reveló algunos datos que, quizá, muchos de sus seguidores no conocen. Según contó lleva siete años siendo vegetariano.

“Cuando tienes las ideas correctas en tu cabeza o los pensamientos correctos nos es difícil. Me gustaba mucho la carne, demasiado, los corazones de pollo, le chicharrón, pero después de preguntas ‘¿cómo es?’, ‘¿de dónde vienen’? Y dije, ‘¿qué prefiero? Un placer momentáneo que es comer, o una satisfacción duradera que es que yo amo los animales’, yo no solamente amo los perros y los gatos, yo amo los animales en general, yo respeto la vida, entonces dije ‘no puedo tener doble discurso de decir que me encantan los animales y comérmelos’... Yo no me enfermo casi nunca, mantengo casi siempre muy sano”, aseguró.

De igual manera, el actor confesó que, en algunos momentos es muy despistado y, además, está soltero: “soy una persona sumamente despistada, en un nivel muy fuerte, la gente que está a mi alrededor aprende a entender, yo intento trabajar con eso”.

Con respecto a su vida sentimental, reveló a Vea que está soltero porque está enfocado en su carrera como actor y, actualmente, no tiene tiempo para tener una novia. Hace unos meses se rumoró que sostenía un romance con Laura Barjum, pero él lo desmintió.