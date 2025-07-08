Desafío 2025 en vivo capítulo 52: siga el minuto a minuto del reality

El reality de competencia más visto en Colombia pone a prueba la resistencia física, la estrategia y la convivencia de sus participantes en ‘La ciudad de las cajas’.

“Le vamos a dar dinamismo a esta vuelta”, dijo Leo. Zambrano decidió ponerle el chaleco a Mencho, quien se molestó porque ellos tenían un orden que habían definido antes: “Supuestamente yo me equivoqué, yo fingí. Ahora vienen a cambiar la torta”.

Con opiniones divididas, el equipo morado llega a la conclusión de llevarle el chaleco a Gamma.

“Uno sale a darla todo, pero eso no es de uno”, dijo Gio. Zambrano contestó: “¿Qué quieres, que te aplauda? Aquí a nadie se le tira flores".

“Sabemos que el Box Rojo no es todo el Desafío. Yo quería jugar inteligentemente. Mi estrategia era más coger y buscar uno de mi equipo, pero no funcionó”, dijo Gio, de Gamma.

“Iría Rosa, Grecia y después yo”, dijo Mencho.

El equipo morado se llevó el primer puesto. Omega el segundo y Gamma quedó en último lugar con solo dos puntos.

El equipo rosado y el equipo morado compiten por el triunfo. Mientras que Gamma solo lleva un punto.

Después de varios minutos y varias rondas, el equipo naranja anota su primer punto. Sin embargo, en la casa Rosa y Zambrano comienzan a discutir: “Ya, deja de quejarte, ya perdimos”, le dijo Rosa a su compañero.

La integrante de Omega y la integrante de Alpha tienen un roce por el contacto que están teniendo en la prueba. A Valentina no le gustó que su rival la agarre fuerte del cuerpo.

El equipo morado lidera en agilidad y rapidez en la prueba de contacto.

Alpha completa tres puntos. Cada equipo lleva a cabo sus estrategias. Mientras tanto, la casa Gamma Zambrano comienza a desesperarse.

“La última vez que estuvimos en este espacio, solo Alpha y Gamma lograron anotar”, recordó Andrea Serna antes de explicarles a los participantes la prueba.

Dos hombres y dos mujeres de cada equipo se disponen para ir a competir. Antes de eso, en Alpha analizan el propósito de vida que tiene cada uno. De igual manera, en Gamma Mencho cuenta su historia de vida.

“Muy seguramente hay muchas cosas con las que ustedes sueñan para cuando se vayan de este Desafío”, dijo la presentadora. “Una de las intenciones más grandes que tengo acá es tener un impacto fuerte en los barrios populares. Cualquiera puede salir adelante, cualquiera con escasos recursos puede pelear por su futuro”, agregó Potro.

“No podemos perder, porque si perdemos me van a enchalecar a mí. Si llegan los dos chalecos a Gamma serían para Mencho y Grecia”, dijo Deisy,

El nuevo integrante de Gamma dialoga con sus seguidores sobre los planes que tiene Omega en este ciclo de la competencia. “Ellos no quieren nada con Alpha”, dijo.

Por su parte, Katiuska también habla con sus compañeros de equipo: “El 80% del juego lo tenemos nosotros”.

Los equipos hablan de sus estrategias para enfrentar la prueba. En Alpha hacen un “ritual” para liberar las malas energías.