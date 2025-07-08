¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Desafío 2025 en vivo capítulo 52: siga el minuto a minuto del reality

Hoy lunes 15 de septiembre, Caracol Televisión transmite el capítulo 52 de ‘El Desafío Siglo XXI’. Conozca los detalles del programa.

Por Redacción Vea
16 de septiembre de 2025
Andrea Serna y Mafe Aristizábal, presentadoras del 'Desafío Siglo XXI' (2025).
Fotografía por: Caracol Televisión

El reality de competencia más visto en Colombia pone a prueba la resistencia física, la estrategia y la convivencia de sus participantes en ‘La ciudad de las cajas’.

Video Thumbnail
Actualización claveHace 5 horas

Discusión en Gamma por el chaleco

“Le vamos a dar dinamismo a esta vuelta”, dijo Leo. Zambrano decidió ponerle el chaleco a Mencho, quien se molestó porque ellos tenían un orden que habían definido antes: “Supuestamente yo me equivoqué, yo fingí. Ahora vienen a cambiar la torta”.

Actualización claveHace 5 horas

Alpha confirma la cancelación de la alianza con Gamma

Con opiniones divididas, el equipo morado llega a la conclusión de llevarle el chaleco a Gamma.

Actualización claveHace 5 horas

Gamma discute tras la derrota

“Uno sale a darla todo, pero eso no es de uno”, dijo Gio. Zambrano contestó: “¿Qué quieres, que te aplauda? Aquí a nadie se le tira flores".

Hace 5 horas

Los equipos analizan sus estrategias en el Box

“Sabemos que el Box Rojo no es todo el Desafío. Yo quería jugar inteligentemente. Mi estrategia era más coger y buscar uno de mi equipo, pero no funcionó”, dijo Gio, de Gamma.

Hace 5 horas

Gamma considera que el chaleco para una de las mujeres del equipo

“Iría Rosa, Grecia y después yo”, dijo Mencho.

Actualización claveHace 5 horas

Alpha gana la prueba

El equipo morado se llevó el primer puesto. Omega el segundo y Gamma quedó en último lugar con solo dos puntos.

Actualización claveHace 5 horas

Omega 4 - Alpha 5

El equipo rosado y el equipo morado compiten por el triunfo. Mientras que Gamma solo lleva un punto.

Actualización claveHace 5 horas

Gamma obtiene su primer punto

Después de varios minutos y varias rondas, el equipo naranja anota su primer punto. Sin embargo, en la casa Rosa y Zambrano comienzan a discutir: “Ya, deja de quejarte, ya perdimos”, le dijo Rosa a su compañero.

Actualización claveHace 5 horas

Katiuska y Valentina discuten

La integrante de Omega y la integrante de Alpha tienen un roce por el contacto que están teniendo en la prueba. A Valentina no le gustó que su rival la agarre fuerte del cuerpo.

Hace 5 horas

Alpha completa 5 puntos

El equipo morado lidera en agilidad y rapidez en la prueba de contacto.

Hace 5 horas

Alpha y Omega celebran sus primeros puntos

Alpha completa tres puntos. Cada equipo lleva a cabo sus estrategias. Mientras tanto, la casa Gamma Zambrano comienza a desesperarse.

Actualización claveHace 6 horas

Comienza el 'Desafío de Sentencia y Bienestar'

“La última vez que estuvimos en este espacio, solo Alpha y Gamma lograron anotar”, recordó Andrea Serna antes de explicarles a los participantes la prueba.

Hace 6 horas

En el Box Rojo competirán para el ‘Desafío de Sentencia y Bienestar’

Dos hombres y dos mujeres de cada equipo se disponen para ir a competir. Antes de eso, en Alpha analizan el propósito de vida que tiene cada uno. De igual manera, en Gamma Mencho cuenta su historia de vida.

Hace 6 horas

Andrea Serna pone a reflexionar a los participantes

“Muy seguramente hay muchas cosas con las que ustedes sueñan para cuando se vayan de este Desafío”, dijo la presentadora. “Una de las intenciones más grandes que tengo acá es tener un impacto fuerte en los barrios populares. Cualquiera puede salir adelante, cualquiera con escasos recursos puede pelear por su futuro”, agregó Potro.

Hace 6 horas

Alpha no quiere más chalecos en el ciclo de las mujeres

“No podemos perder, porque si perdemos me van a enchalecar a mí. Si llegan los dos chalecos a Gamma serían para Mencho y Grecia”, dijo Deisy,

Hace 6 horas

Potro cuenta qué pasó en la suite Ditu con Katiuska

El nuevo integrante de Gamma dialoga con sus seguidores sobre los planes que tiene Omega en este ciclo de la competencia. “Ellos no quieren nada con Alpha”, dijo.

Por su parte, Katiuska también habla con sus compañeros de equipo: “El 80% del juego lo tenemos nosotros”.

Hace 6 horas

Inicia el día 36 en 'La ciudad de las cajas'

Los equipos hablan de sus estrategias para enfrentar la prueba. En Alpha hacen un “ritual” para liberar las malas energías.

Por Redacción Vea

Temas:

Caracol en vivo Desafío 2025

Desafío 2025

En vivo Desafío Siglo XXI

Desafío Siglo XXI

