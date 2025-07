Desafío 2025: hijo de Juan Pablo Ángel habló de la relación que tiene con su padre

Gerónimo Ángel, conocido en el Desafío 2025 como Gero, es uno de los integrantes del equipo Beta y rápidamente se ha convertido en uno de los participantes que más comentarios genera entre los televidentes. Su desempeño en las pruebas, junto a su personalidad tranquila y concentrada, lo han hecho destacar dentro del grupo.

Pero más allá de lo que muestra en la competencia, el desafiante también ha sido tema de conversación por sus raíces familiares: es hijo de Juan Pablo Ángel, uno de los futbolistas más recordados de la Selección Colombia y con una trayectoria destacada en equipos internacionales como River Plate y Aston Villa.

¿Qué contó Gero sobre Juan Pablo Ángel en el ‘Desafío del Siglo XXI’?

En un reciente capítulo del programa, Gerónimo Ángel decidió abrir su corazón y contar detalles de la relación que tiene con su padre, resolviendo así muchas dudas que circulaban entre los seguidores del programa. “Mi papá fue jugador de fútbol profesional, es Juan Pablo Ángel. Más allá del fútbol, la carrera y la disciplina de papá, el deporte estuvo siempre presente, lo usamos para ser mejor persona, es como el psicólogo, la hora y media que lo desconecta a uno de todo”, explicó ante las cámaras.

Gero también compartió que, gracias al apoyo de sus padres, vivió una infancia que describe como “increíble”. Recordó que, aunque se fueron a vivir a Estados Unidos por la carrera de su padre, cuando él decidió perseguir su propio camino artístico, la respuesta de su familia fue de respaldo total.

“Esa decisión fue muy dura de decirle que no estaba contento, que quería perseguir ese sueño de ser artista, y me dijeron que sí, de una me apoyaron. Me dijeron ‘no sabemos nada del tema, pero tu felicidad es mi felicidad’. Fue un gran regalo que me apoyaran en todo”, añadió el participante del Desafío 2025.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Un repaso por la historia de Gero, participante del ‘Desafío 2025′

Durante cuatro años, Gero vivió en Estados Unidos, donde estudió música y negocios enfocados en la industria del entretenimiento, específicamente en la ciudad de Nueva York. Esa experiencia, según reveló, le permitió formarse y descubrir nuevas pasiones más allá del deporte, una herencia familiar que siempre ha valorado.

Además, aprovechó para hablar un poco de su núcleo familiar actual y mencionó con cariño a su hermano menor. “Tengo un hermanito chiquito que se llama Pascual, adicto al deporte, ama el fútbol, es muy disciplinado y es muy chiquito”, comentó el hijo de Juan Pablo Ángel entre risas, demostrando el fuerte vínculo que mantiene con él.