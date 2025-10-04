‘Desafío del Siglo XXI’ capítulo 76 en vivo: siga el minuto a minuto del reality

Cada noche, millones de televidentes siguen en Caracol Televisión las emociones del Desafío del Siglo XXI, un reality que se consolida como el más exigente de la pantalla colombiana. En esta temporada, los participantes, que representan a distintas regiones del país, deben superar pruebas de resistencia, estrategia e inteligencia, además de la dura convivencia que marca el rumbo de la competencia.

El capítulo 76 de la temporada 21 llega con máxima tensión: Gamma y Omega se enfrentan en el ‘Box Rojo’ en un nuevo ‘Desafío de sentencia, premio y castigo’. Además, se elegirá al mejor equipo del ciclo, el cual recibirá 25 millones de pesos.

Gio admitió que su reacción fue un intento por provocar a Zambrano y hacer que lo agrediera para causar su expulsión. No obstante, aseguró que se trató únicamente de una estrategia y espera que el momento no escale fuera del ‘Box Rojo’.

Por su parte, Potro ofreció disculpas al reconocer que “la competencia se calentó horrible” y que también protagonizó algunos momentos de tensión durante la prueba.

Omega se llevó $15.000.000 y acceso total a la suite Ditu por su victoria, mientras que el premio al mejor equipo del ciclo fue dividido, con una suma de $12.500.000.

Aunque se esforzó al máximo, Gio protagonizó una inesperada reacción al golpear con su cabeza el abdomen de Zambrano y luego encararlo. El hecho generó la molestia de los integrantes de Omega, quienes lo increparon de inmediato por su actitud.

Zambrano y Manuela fueron los encargados de sellar la victoria de Omega, mientras Gio y Mencho no pudieron contra sus rivales. La prueba quedó 7 a 4.

Tras una disputada ronda y una inesperada confusión, Gamma (Yudisa y Potro) aprovechó un descuido de Omega (Eleazar y Rosa) y anotó su cuarto punto.

Omega está a un paso de la victoria en el ‘Desafío de sentencia, premio y castigo’.

Con una anotación de su capitana, el equipo quedó muy cerca de asegurar el triunfo.

Con la ayuda de Yudisa, quien hizo dupla con Potro, Gamma logró descontar la amplia ventaja de Omega en la sexta ronda. Luego, Gio y Mencho consiguieron el tercer punto para su equipo en el séptimo enfrentamiento. El marcador se mantiene 5-3 a favor de Omega.

Esta vez participaron Leo y Manuela por Omega, mientras que Potro y Valentina representaron a Gamma. Los del equipo rosa resolvieron rápido y sumaron su cuarto punto de la noche.

Segundos más tarde, Zambrano y Leo ampliaron la ventaja tras vencer a Gio y Juan. El marcador ahora está 5-1 a favor de Omega.

En el cuarto partido se mantuvo la dinámica: una mujer y un hombre por equipo. Sin embargo, a diferencia de las rondas anteriores, el duelo comenzó con varios roces que elevaron la tensión en la cancha. Por ejemplo, Juan derribó a Eleazar tras acusarlo de haberlo golpeado con el codo, y poco después Mencho y Katiuska protagonizaron una discusión, luego de que la integrante de Gamma jalara del cabello a la capitana de Omega. Ha sido la ronda más intensa de la noche, pero finalmente Omega se quedó con el punto, dejando un marcador parcial de 3-1 a su favor.

En la tercera ronda se enfrentaron un hombre y una mujer por cada equipo: Zambrano y Rosa por Omega; Gio y Yudisa por Gamma. Lo que nadie esperaba era que fuera el enfrentamiento más corto de la noche, pues Zambrano anotó en la primera jugada, dándole un nuevo punto al equipo rosa.

Luego de faltar varias veces al reglamento por parte de Leo, quien usó las manos en diversas ocasiones para obstaculizar los tiros del equipo rival, Gamma fue favorecido con una pena máxima. Sin embargo, no supieron aprovechar la ventaja y Eleazar empató todo para el equipo rosa.

El equipo Gamma consiguió el primer punto de la noche, tras una jugada rápida y bien coordinada entre sus integrantes. Ahora, la competencia continúa con el turno de los hombres: por Gamma entran en acción Potro y Juan, mientras que por Omega lo harán Leo y Eleazar.

Las primeras en enfrentarse serán las mujeres de cada equipo. Por Gamma competirán Mencho, Yudisa y Valentina, mientras que Omega estará representado por Katiuska, Rosa y Manuela. El reto pondrá a prueba su coordinación, fuerza y estrategia, ya que deberán moverse atadas entre sí para intentar anotar en el arco contrario.

La competencia de esta noche se desarrollará en una cancha cerrada de fútbol. Los jugadores de cada equipo estarán atados entre sí con un lazo, lo que pondrá a prueba su coordinación y trabajo en grupo mientras intentan anotar un gol en el arco rival. Se realizarán varias rondas, con diferentes combinaciones y números de participantes en cada una. El primer equipo en alcanzar siete puntos será el ganador.

El día inicia con los participantes de Gamma explicando por qué le pusieron el más reciente chaleco a Katiuska (quien visitará el ‘Box Negro’ por cuarta vez). Según Leo, la estrategia es intentar sacar a los participantes más fuertes del equipo rival. Sin embargo, en Omega no creen en estas palabras.