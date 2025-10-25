‘Desafío del Siglo XXI’: ¿una de las participantes está esperando bebé?

La competencia en el Desafío del Siglo XXI tuvo otro giro inesperado con la reciente salida de Pedro y Lina, decisión obligada por una lesión que sufrió la antioqueña y que, por norma, también deja por fuera a su pareja. Ahora, un adelanto del próximo capítulo dejó ver que otra dupla estaría en riesgo por una posible novedad médica relacionada con una de las participantes.

Participante del ‘Desafío Siglo XXI’ estaría embarazada

De acuerdo con lo que anticipó Andrea Serna en el adelanto del capítulo 103, que se emitirá el próximo 1 de diciembre, una de las desafiantes podría abandonar la competencia si se confirma que está en embarazo.

“Desafiantes, tengo que darles una noticia. Hay algo que nos recuerda que lo más grande es la vida”, dice inicialmente la presentadora, antes de agregar: “Al parecer, una jugadora está esperando bebé”.

Aunque no se conocen más detalles sobre esta posible noticia, que tendría impacto directo en el reality, los seguidores reaccionaron en redes con expectativa y múltiples especulaciones sobre quién sería la participante involucrada. Por ahora, habrá que esperar al episodio 103 del Desafío del Siglo XXI para conocer toda la verdad detrás de este anuncio.

La emotiva despedida de Pedro y Lina en el ‘Desafío 2025′

Apenas se confirmó la lesión, la desafiante de Neos rompió en llanto y pidió disculpas a su pareja, consciente de que su salida implicaba también la de él. “Pedro, yo sé que tú tenías más. Yo lo quise dar todo”, dijo entre lágrimas, antes de ofrecer disculpas a su equipo y a Valkyria, quien la había convocado en las calles de Colombia.

Pedro, por su parte, asumió la decisión con serenidad. “Sé que mi compañera quería dar más, pero por cuestiones de salud no puede. Estoy tranquilo, con la confianza que me dio el grupo y todos acá. En todos los Box intenté dar mi mejor versión, demostrarle a Colombia que en Palenque hay personas con mucho talento, con hambre de salir adelante. Dios lo quiso así y hay que aceptarlo”, expresó.

La escena conmovió incluso a Andrea Serna, quien debió secarse las lágrimas mientras Kevyn, capitán del equipo, dedicaba unas palabras a sus compañeros: “Son poquitos los días que nos venimos conociendo, pero hay personas con las que uno se siente identificado, como con Pedro. Es una excelente persona, espero que todo se le cumpla. Sé las ganas que tenían de estar acá y luché mucho para que nos acopláramos como familia”.