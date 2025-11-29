‘Desafío Siglo XXI’ EN VIVO, capítulo 102: un giro inesperado cancela el desafío a muerte

En el capitulo 102 del ‘Desafío Siglo XXI’ se llevaría a cabo un nuevo desafío a muerte. En esta ocasión se enfrentarían en la pista Valkyria y Gio de Alpha, Pedro y Lina de Neos, Roldán y Kathe de Neos y Julio y Tina de Gamma. Sin embargo, un giro en el juego hizo que no se llevara a cabo esta eliminación.

Alpha gana la primera prueba del ciclo 19. Esta es su tercera victoria en línea en las pruebas de contacto.

Neos se queda con el segundo lugar y tiene derecho a un alimento entre berenjena y bagre.

Llega un nuevo Desafío de sentencia y hambre en el ciclo 19 y se disputará en el box rojo. La competencia es a nueve puntos, cada concursante porta guantes de boxeo y deben disputarse tres balones para encestarlos. El que primero enceste se lleva el punto.

La primera en anotar es Deisy de Alpha.

Lucho le da el segundo punto al equipo morado y toman la delantera.

Andrea anuncia que los sentenciados se pueden quitar los chalecos, pues no habrá desafío a muerte ya que no están las cuatro parejas y en el cubo ya no hay ninguna pareja para reintegrarse a la competencia.

En Neos solo quedan cuatro participantes.

Andrea Serna cita a los participantes a una reunión importante y anuncia que Lina no puede continuar en la competencia por dictamen médico.

“Se me sale de las manos. Yo sé que ustedes van a llegar muy lejos. Quería mostrarle a Colombia un poco más.” Fueron las palabras de la participante.

“Como ya lo saben esta etapa de la competencia es por parejas, si uno sale, se va la pareja como tal. Pedro, lamento decírtelo, pero tú tampoco puedes continuar.” Así despidió Andrea Serna a Pedro, uno de los nuevos participantes que se ganó el corazón de los televidentes en los últimos capítulos.

Gero revela que de la máquina de dinero obtuvo $3.660.000

En medio del habitual saludo de Andrea Serna a los participantes, la anfitriona del reality habló con Pedro, quién contó cómo le fue en la suite Ditu y dio una tierna noticia que alegró a la presentadora.

“La verdad fue muy lindo, eso allá es un paraíso la comida, la cama, el jacuzzi que nunca había estado en uno, calientico sabroso es muy rico. Además, mis compañeros hicieron una recolecta entre todos y me regalaron diez millones para una moto. Lloré de la emoción. Nunca había agarrado tanta plata en mis manos.

Luego de ser elegidos por Neos para cumplir el castigo del ciclo, Alpha “se queda sin respiración” al inflar decenas de globos. Mientras tanto, Neos sufre en playa baja con la intensa lluvia de Tobia.