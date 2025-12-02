Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 103: siga el minuto a minuto del reality

El reciente avance del Desafío 2025 ha generado gran expectativa en los televidentes y usuarios en redes sociales. Tras la salida de Pedro y Lina el pasado viernes, el capítulo 103 trae nuevas sorpresas. Gamma, Alpha y Neos se enfrentan a un nuevo Desafío de Sentencia y Servicios.

La integrante de Neos le cuenta a Sofía que siente ganas de vomitar y que su periodo menstrual tenía que haberle llegado días antes.

“Sentí que los dos pelados estaban atacándome. Siempre voy a una competencia a dar duro porque quiero ganar”, dijo Sofi, de Neos, refiriéndose a Kevyn y a Roldán.

Mientras en Neos discuten por su rendimiento en las pistas, Potro entrega el chaleco en Gamma. Leo e Isa asumen ir al box negro.