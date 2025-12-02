Logo Revista Vea
Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 103: siga el minuto a minuto del reality

Andrea Serna informó que una participante podría estar en embarazo. ¿Quién es?

02 de diciembre de 2025

Actualizaciones clave

Andrea Serna informó que una participante podría estar en embarazo.
Fotografía por: Caracol Televisión

El reciente avance del Desafío 2025 ha generado gran expectativa en los televidentes y usuarios en redes sociales. Tras la salida de Pedro y Lina el pasado viernes, el capítulo 103 trae nuevas sorpresas. Gamma, Alpha y Neos se enfrentan a un nuevo Desafío de Sentencia y Servicios.

Actualización claveHace 5 horas

¿Kathe está embarazada?

La integrante de Neos le cuenta a Sofía que siente ganas de vomitar y que su periodo menstrual tenía que haberle llegado días antes.

Hace 5 horas

Comienza el día 73

“Sentí que los dos pelados estaban atacándome. Siempre voy a una competencia a dar duro porque quiero ganar”, dijo Sofi, de Neos, refiriéndose a Kevyn y a Roldán.

Hace 5 horas

Gamma porta nuevo chaleco

Mientras en Neos discuten por su rendimiento en las pistas, Potro entrega el chaleco en Gamma. Leo e Isa asumen ir al box negro.

