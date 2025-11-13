‘Desafío Siglo XXI’ en vivo capítulo 104: siga el minuto a minuto del reality de Caracol TV

El nuevo capítulo del Desafío Siglo XXI llega marcado por un momento decisivo: Kathe conocerá el resultado de su embarazo, una noticia que puede transformar el rumbo de la competencia. Además, tras el inesperado reinicio del ciclo, los participantes deberán enfrentar el último Desafío de Sentencia y Hambre de la etapa de los tres equipos.

Durante el recorrido, el integrante de Alpha logró ubicar la moneda dorada. Si la conserva, podrá acceder de manera directa a la máquina del dinero, donde tiene la oportunidad de sumar varios millones a sus ganancias personales dentro del juego.

Antes de comenzar el nuevo recorrido en el Box Amarillo, Andrea Serna detalló cada etapa de la prueba: “Las parejas partirán corriendo para escalar un muro de troncos. Luego enfrentarán la malla con arrastre bajo, pasarán por debajo de troncos y llegarán a la fosa, donde abrirán un candado para retirar la cadena que bloquea el paso por un aro. Después de superar más obstáculos, descenderán por la malla de la rampa gigante y deberán llegar juntos a la plataforma.

En la segunda parte del box, atravesarán otro aro, subirán una rampa ayudándose con una cuerda y bajarán para enfrentar un arrastre bajo sobre piedra. En el extremo del box, desatornillarán cuatro tornillos para liberar cuatro costales, que deberán llevar de regreso al inicio de la pista. Con un machete abrirán los costales para tomar cuatro balones. Usando cucharas gigantes, transportarán cada balón hasta lanzarlo en una canasta metálica. El primer equipo en encestar sus cuatro balones será el vencedor”.

Para esta prueba decisiva, Gamma estará representado por Tina y Julio; en Neos competirán Kevyn y Sofía; y por Alpha enfrentarán el reto Lucho y Yudisa. Cada dupla busca asegurar la permanencia de su equipo en la etapa final del ciclo.

“Desde que estaba conformando el equipo sabía que debía decirles a mis compañeros que esto era posible: que los otros dos equipos se ensañaran con nosotros porque ellos ya vienen compitiendo desde hace rato. Pero bueno, aquí estamos y vamos a darlo todo. Somos solo dos, pero vamos a darla toda. Quiero ser el primer bicampeón en la historia del ‘Desafío’”, dijo Kevyn al ser cuestionado por la realidad que enfrenta Neos tras la reciente salida de Kathe y Roldán.

Andrea Serna reunió a los participantes para confirmarles que Kathe está esperando a su primer bebé. Sin embargo, aclaró que esta noticia impacta directamente el rumbo del juego: debido a su estado, Kathe debe abandonar la competencia y, conforme a las reglas de esta etapa, su compañero Roldán también debe hacerlo. El anuncio generó una mezcla de emoción, sorpresa y tristeza entre los integrantes de Neos.

“Con esta situación hay un tema por resolver: no tenemos a nadie en el cubo porque Kathe y Roldán salen sin posibilidad de regresar. Por lo tanto, este ciclo termina aquí y los sentenciados pueden quitarse los chalecos. Alpha estaba compitiendo por ser el mejor equipo del ciclo y ya ganó dos de las cuatro pruebas, así que recibe el premio con sus respectivos 15 millones de pesos. Vuelvan a sus casas y prepárense para iniciar un nuevo ciclo”, agregó la presentadora.

Kathe regresó a la casa Neos mientras esperaba los resultados médicos, y pocos minutos después recibió la visita de la presentadora Mafe Aristizábal, quien le entregó oficialmente el documento que confirma su embarazo. “Es la noticia más linda que he dado en este ‘Desafío’. Te felicito y me alegra acompañarte en este proceso”, dijo la presentadora.

La integrante de Neos, sorprendida y conmovida, celebró la noticia junto a sus compañeros de equipo, quienes la rodearon con mensajes de apoyo y alegría. “Debe ser un reto enorme, pero estoy feliz”, comentó la participante.