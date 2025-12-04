Logo Revista Vea
‘Desafío Siglo XXI’ en vivo capítulo 105: siga el minuto a minuto del reality de Caracol TV

Un nuevo ‘Desafío de Sentencia y Servicios’ pondrá en aumento la tensión entre los equipos ¿Logrará la única pareja de Neos una nueva victoria?

Por Redacción Vea
04 de diciembre de 2025
Andrea Serna, presentadora del 'Desafío del Siglo XXI (Caracol Televisión, 2025)
Fotografía por: Caracol Televisión

Tras el sorpresivo reinicio de ciclo en el Desafío del Siglo XXI, los tres equipos llegan al Box Azul para disputar un nuevo ‘Desafío de Sentencia y Servicios’. La presión está al máximo: mientras Neos quiere sostener el dominio con el que comenzó el ciclo, Alpha y Gamma quieren ponerle los chalecos de sentencia a Kevyn y Sofía, cueste lo que cueste.

Hace 5 horas

El segundo puesto es para...

Rosa se complicó más de lo previsto en el cierre y eso permitió que Kevyn la alcanzara, asegurando así el segundo lugar para Neos. Aun así, esta posición no le garantiza al equipo verde librarse de los chalecos. ¿Serán ellos los elegidos?

Actualización claveHace 5 horas

Ya hay ganador

Finalmente, Valkyria logró superar las dificultades y completó su recorrido. Con esto, Alpha se queda con la victoria de la noche y obtiene el poder de decidir a qué equipo enviará dos chalecos de sentencia.

Hace 5 horas

Tensa definición

Valkyria está a punto de asegurar la victoria para Alpha, pero encestar su segunda esfera le ha resultado más difícil de lo previsto y la ventaja comienza a reducirse. Neos también avanza con fuerza: ya tienen su última esfera y se preparan para ir a encestarla, lo que pone presión sobre el cierre de la prueba.

Hace 5 horas

Así avanza la prueba

Alpha mantiene el liderato de la carrera, mientras que Gamma supera por pocos segundos a Neos. En este punto están en pista Gero —quien ya va de regreso—, además de Rosa y Sofía.

Hace 5 horas

Alpha toma la delantera

Los primeros en salir a la pista fueron Gio, Rosa y Sofía. El representante de Alpha aprovechó sus fortalezas e hizo una carrera impecable, lo que permitió que Valkyria tomara el relevo cuando sus rivales de Neos y Gamma aún iban a mitad de recorrido.

Actualización claveHace 5 horas

Inició el 'Desafío de Sentencia y Servicios'

Así será la prueba: Cada desafiante deberá subir una escalera y lanzarse por un tobogán gigante hacia la piscina. Ya en el agua, tendrán que atravesar unos cubos móviles y luego una rampa.

Después, saldrán para cruzar la segunda piscina y ascender por las escaleras hasta la parte superior del box, donde tocarán la campana antes de deslizarse nuevamente por el tobogán. En el fondo de la piscina tomarán una esfera metálica de una caja y la llevarán a la zona de lanzamiento, desde donde deberán hacerla rodar por una canal, superar una pequeña rampa e ingresarla por un orificio.

Cada participante deberá encestar dos esferas, cada una desde una distancia mayor. La pareja que primero ubique sus cuatro esferas se quedará con la victoria.

Hace 5 horas

¿Qué se disputan los equipos en esta prueba?

Andrea Serna recordó lo que está en juego en esta jornada: evitar los chalecos y mantener los servicios será la principal motivación para superar la pista. Además, anunció que habrá una moneda en el recorrido y que el equipo ganador recibirá Sweet Ditu como recompensa.

Hace 5 horas

¿Quiénes compiten hoy?

Dado que Kevyn y Sofía son los únicos integrantes activos de Neos, volverán a asumir toda la carga competitiva en el Box Azul. Alpha estará representado esta vez por Gio y Valkyria, mientras que por Gamma competirán Rosa y Gero.

Actualización claveHace 5 horas

Inició el capítulo 105

En las primeras escenas de este episodio se vio a Kevyn y Sofía disfrutando de los mariscos que ganaron en el más reciente ‘Desafío de Sentencia y Hambre’. Durante la conversación, el capitán de Neos habló abiertamente de su relación con ‘Guajira’ —expaticipante del programa— y aseguró que está decidido a construir una familia con ella, procurando no repetir los errores del pasado.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

