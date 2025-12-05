‘Desafío Siglo XXI’ resumen capítulo 106: dos participantes confirmaron su noviazgo

El capítulo 106 de Desafío Siglo XXI estuvo marcado por tensiones dentro de Gamma, fuertes cruces entre sus integrantes y nuevas fracturas que volvieron a poner en duda el liderazgo del equipo naranja. La competencia también dejó momentos decisivos en la pista, cambios inesperados en los resultados y decisiones que movieron la estrategia de sentencia. Además, en Alpha se vivió una de las escenas más emotivas de la temporada, pues dos de sus integrantes confirmaron su noviazgo.

Durante la entrega del beneficio de uso de redes sociales, la exreina María Fernanda Aristizábal visitó la casa Alpha para darle el premio a Deisy, luego de que Rata se lo cediera. En plena dinámica, la pareja confirmó públicamente su relación y, ante todos sus compañeros, Rata aprovechó el momento para hacerle una propuesta formal a Deisy. Ella aceptó.

Así finalizó el capítulo 105 del Desafío del Siglo XXI.

Por decisión unánime, Alpha envió sus dos chalecos de sentencia directamente a Gamma. En el equipo naranja, las prendas quedaron en manos de Gero y Rosa, lo que desató una nueva ronda de discusiones dentro de la casa. Las indirectas y reproches comenzaron a cruzarse entre los integrantes de Gamma, reavivando las tensiones que ya venían acumulándose.

En esta ocasión, ninguno de los seis participantes consiguió dar con la moneda dorada. Por lo tanto, la máquina del dinero no entrará en funcionamiento durante este capítulo.

Sofía, visiblemente frustrada tras sus dos caídas, optó por no continuar el circuito. Su abandono dejó la ruta despejada para que Zambrano completara el recorrido sin presión y se quedara con el segundo lugar para Gamma.

Con Sofía prácticamente fuera de la carrera, pues cayó por segunda vez, Zambrano y Rata se pelearon el primer lugar. Aunque el capitán de Gamma tenía una ligera ventaja, Rata sacó su agilidad a flote e hizo uno de los mejores tiempos de la noche, dando la victoria a Alpha.

Cuando Sofía estaba por completar su primer relevo, sufrió una caída que la obligó a regresar a la meta y reiniciar el tramo. Ese error cambió momentáneamente el panorama y permitió que Gamma tomara la delantera… al menos por ahora.

Kevyn consiguió entregarle a Sofía una ventaja de varios segundos para Neos; sin embargo, Zambrano avanza con fuerza después de recibir el relevo de Miryan y comienza a recortar la distancia. En paralelo, Valentina sigue batallando por completar su primer tramo y habilitar la salida de Rata, que aún espera para iniciar su recorrido.

Los primeros en salir a la pista fueron Miryan, Kevyn y Valentina. Sin embargo, esta última sufrió una caída mientras avanzaba por los cubos colgantes, lo que la obligó a regresar al inicio y reiniciar su recorrido. El traspié dejó a Alpha en desventaja desde los primeros segundos de la prueba ¿Podrá remontar el equipo?

A la pista llegaron tres parejas, una por cada equipo. Por Neos compiten Kevyn y Sofía; por Alpha la dupla está conformada por Valentina y Rata; y por Gamma participan Zambrano y Miryan.

El Box Blanco será testigo de un nuevo Desafío de Sentencia y Bienestar en el que los participantes desarrollarán el siguiente circuito: El primer reto consiste en superar una sección de tuercas y peldaños colgantes. Luego deberán atravesar cubos gigantes apoyándose en estribos, antes de continuar por un trayecto de cuerdas colgantes con cajones.

Antes de subir al segundo nivel, cada competidor deberá caminar sobre un tronco y desatar dos pines para llevarlos consigo. En la parte superior, deberán enganchar esos pines en una vara, bajarlos y apoyarlos sobre una barra, desde donde los soltarán buscando que caigan dentro de un cilindro.

La pareja que logre ubicar sus cuatro pines en el lugar correcto primero se quedará con el primer puesto.

Luego, Andrea Serna se dirigió a Lucho al notar su evidente molestia frente a las palabras de Zambrano. El integrante de Alpha no dudó en responder y cuestionar al capitán de Gamma por insinuar que Tina había ido a la pista “a desmayarse”: “¡Me da rabia! Es indignante que un hombre diga eso de una mujer. Eso solo lo dice alguien bruto, brother. ¿Cómo vas a decir que una mujer va a una pista a desmayarse, cuando todos allí salen a dar el 100%? Eso no lo hace un varón, hermano. Y por esos comentarios es que están como están… por tu culpa”.

Frente a las palabras de Lucho, Zambrano reaccionó con molestia y, además de invitarlo a pelear fuera del programa, lo amenazó con hacer lo posible para eliminarlo de la competencia.

En medio del ambiente tenso, Andrea Serna reunió a los integrantes de Alpha, Neos y Gamma para revisar la discusión con la que cerró el capítulo anterior. Durante la conversación, Tina sostuvo su postura y afirmó que se siente utilizada por Zambrano. Según ella, el capitán estaría aprovechando su facultad de decidir quién recibe el chaleco de sentencia para “favorecer a sus amigos”, lo que, a su juicio, profundiza las divisiones dentro del equipo.