Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 116: siga el minuto a minuto del reality

El capítulo del pasado jueves generó muchas emociones, luego que Neos ganar la última prueba del ciclo. Los integrantes del equipo verde lograron remontar en los últimos segundos llevándose la victoria. Esta noche, una pareja tendrá que despedirse de la competencia.

Los integrantes de Gamma y Neos hacen relevo con Miryan y Valentina, mientras tanto, Potro y Julio continúan en la pista.

Julio, Sofía, Potro, Deisy, Valentina, Rata, Miryan y Zambrano se enfrentan esta noche en el box negro. Comienzan primero los hombres, quienes deben pasar una serie de obstáculos.

A esta hora, Rata y Zambrano llevan la delantera, mientras que Julio y Potro quedaron en la primera parte de la prueba.

La presentadora comenzó anunciando que Isa está ausente, mientras le realizan los chequeos médicos. De igual manera, se dirigió a los integrantes de Gamma quienes cumplieron el castigo: “Estoy bien, fue una decisión que tomé muy tranquila. Tomé la decisión con todo el amor”, dijo Miryan.

“Este chaleco lo siento como una confusión, como un mal comentario de una persona que queiro mucho. Yo asumo el chaleco de una buena manera”, dijo Zambrano cuando Andrea le preguntó sobre cómo se siente con el chaleco.

Por su parte, Leo respondió bastante molesto a las palabras de su amigo: “Me molesta y me da rabia que hable de la manera en que habla, yo soy hermano hasta el final, yo dije lo que dije y en ningún momento hablo de más. Qué le pasa mi hermano, yo soy su hermano hasta siempre”.

La integrante de Neos llora porque el equipo médico le sugirió realizarse una radiografía para ver si tiene una fractura en el coxis, luego de sufrir una caída en el ‘Desafío de Sentencia, Premio y Castigo’.

En Gamma aparecen cumpliendo el castigo del corte del pelo, mientras que en Neos analizan la actitud de Zambrano.

Zambrano, Kevyn y Miryan se postularon para cortarse el pelo. La capitana del equipo naranja lloró al ver su nuevo look. “Decidiste dar tu cabello por tus compañeras y por otras razones que solo tú las sabes. Decidiste dar mucho amor y por eso te admiro”, le dijo Gio.

“Yo lo asumí porque siento que el cabello largo no define nada”, dijo Miryan.