‘Desafío Siglo XXI’ en vivo capítulo 119: siga el minuto a minuto del reality de Caracol TV

El Desafío Siglo XXI vivirá en el capítulo 119 una jornada emocionante. Gamma y Neos se enfrentarán en el ‘Desafío de Sentencia y Bienestar’ de este nuevo ciclo. El equipo verde buscará equilibrar cargas tras recibir los cuatro primeros chalecos: Valentina, Deisy, Potro y Rata, los sentenciados por ahora.

La buena puntería de Rata concluyó una prueba de ensueño para el grupo verde, que volvió a la senda de la victoria tras varias derrotas consecutivas.

“Gloria a Dios y los quiero felicitar porque, a pesar de que venimos de Playa Baja, conseguimos el objetivo (...) Yo les dije que nunca pierdo en este Box Rojo”, expresó Potro con bastante alegría.

La verdad me gusta que ganaran los de Neos. Estar sin comida y dormir en el suelo en playa baja es horrible#DesafioDelSigloXXI pic.twitter.com/kZQsF4xLxA — Mila 👑🔥 (@bera85942) January 22, 2026

La pareja conformada por Rosa y Gio volvió a dar frutos en la pista. Ambos hicieron lo debido y obtuvieron el tercer punto para los naranjas ¿Lograrán empatar?

Potro sigue demostrando por qué es el rey del Box Rojo. En compañía de Deisy, el participante le dio el sexto punto a Neos y están tan solo a uno de la victoria.

A través de Zambrano, el equipo naranja obtuvo su segundo punto. Y aunque Neos tiene una extensa ventaja, hay caras de preocupación por las constantes molestias físicas que demuestra Isa cada que sale a la pista.

Leo hizo lo suyo y le dio el cuarto punto a los verdes en la décima carrera, mientras que Potro repitió en la ronda número 11 y consiguió una nueva victoria. Por ahora el marcador es: Neos (5) y Gamma (1).

La puntería de Gamma se quedo en el sofa con Kevyn#DesafioDelSigloXXI pic.twitter.com/vNcfckmDhn — Mila 👑🔥 (@bera85942) January 22, 2026

Potro, en compañía de Valentina, reafirma su buen momento y la buena suerte que suele acompañarlo en el Box Rojo. El integrante de Neos logró obtener el tercer punto para su equipo y se comienzan a alejar de Gamma.

La séptima y octava ronda dejaron dos empates seguidos, pues ninguno logró tumbar el tótem de su equipo rival.

En la quinta ronda se enfrentaron Isa y Deisy contra Valkyria y Myrian. Por fortuna para su equipo, las mujeres de Neos lograron imponerse esta vez y consiguieron el primer punto para su equipo. Mientras que, en la sexta salida, la pareja conformada por Potro y Rata dio la ventaja momentánea a los verdes.

El tercer turno enfrentó a Rata (Neos) y Gio (Gamma). Sin embargo, ninguno logró el objetivo. Mismo resultado se dio en la cuarta ronda, disputada por dos parejas de hombres: Zambrano y Gero por Gamma, Potro y Leo por Neos.

En la segunda carrera fue el turno para una pareja por cada equipo: Rosa y Miryan por Gamma, y Valentina e Isa por Neos. Las mujeres del grupo naranja se llevaron el primer punto.

Teniendo en cuenta que esta prueba se disputa por rondas, las primeras en pasar fueron Valkyria (Gamma) y Deisy (Neos). Sin embargo, ninguna de las dos logró obtener el punto en juego.

Los desafiantes se deslizarán por un tobogán gigante para entrar a la piscina de barro, donde lucharán por atrapar alguno de los pequeños balones que caerán desde un dispensador.

El jugador que logre sacar uno o varios balones de la piscina irá a la zona de lanzamiento, desde donde intentará tumbar el tótem de su rival, que está sobre un caballete.

El equipo que derribe siete veces el tótem del equipo contrario será el vencedor.

En conversación con ambas casas, la presentadora les recordó a los participantes la importancia del ‘Desafío de Sentencia y Bienestar’, sobre todo para Neos, que lucha por obtener algunas comodidades en Playa Baja.

Tras las molestias que ha seguido presentado Isa, quien sufrió un fuerte golpe durante una reciente presentación en el Box Negro, sus compañeros en Neos temen porque esta lesión no le permita seguir en competencia. Cabe recordar que, si Isa no puede continuar, también quedará eliminado Leo, su pareja en el juego.

El capítulo comienza con la cruda realidad de Neos, cuyos integrantes decidieron dormir en Playa Baja esta semana y no pagar el arriendo correspondiente. Según acordó la mayoría, no es prudente seguir gastando dinero, mientras no haya ingresos por nuevas victorias en los boxes.