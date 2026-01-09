Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Películas, Series y Novelas

En VivoActualizado hace 1 hora

‘Desafío Siglo XXI’ EN VIVO capítulo 123. Siga el minuto a minuto del reality de Caracol

Este martes 27 de enero continúa la competencia entre Gamma y Neos, los dos equipos del reality de Caracol que luchan por llegar a la final. Aquí los pormenores de la jornada.

Por Redacción Vea
28 de enero de 2026
‘Desafío Siglo XXI’ EN VIVO capítulo 123. Siga el minuto a minuto del reality de Caracol
Fotografía por: Caracol Televisión

Tras un episodio lleno de tensión, en el que Gamma se impuso sobre neos, aunque se pensaba que este último podría ganar el desafío de sentencia y hambre, dos integrantes de neos: Rata y Valentina, quedaron con chalecos. Detalles de lo que siguió en el reality de supervivencia de Caracol este martes 27.

Actualización claveHace 5 horas

Gamma, ganador de la prueba, recibe 40 millones

Andrea Serna anuncia que los Gamma son los ganadores de Sentencia y servicio y reciben 40 millones de pesos. También se quedan con la suite Ditú. Rosa fue la más rápida en la prueba.

Hace 5 horas

Gamma 4 Neos 3

Valentina de Neos alcanza el tercer punto para su equipo mientras Kevyn de Gamma comienza a intentarlo para ubicar el cuarto balón. Rata de Neos, comienza el recorrido. Kevyn alcanza la victoria para su equipo.

Hace 5 horas

Gamma 3- Neos 2

Gamma alcanza su tercer punto y se impone sobre Neos. Valentina, de Neos, se esfuerza por llegar a la ruleta, sin zapatos.

Hace 5 horas

Neos empata

Deisy, de Neos, intenta empatar con Gamma y acomodar el segundo balón para su equipo y logra. Tina de Gamma está por llegar a la ruleta, mientras Valentina de Neos comienza el recorrido.

Hace 5 horas

Gamma 2- Neos 1

Rosa, de Gamma, acomoda el segundo balón. Deisy procura llegar pronto para intentar el segundo punto para Neos.

Hace 5 horas

Neos empata

Rosa, de Gamma, hace el recorrido para llegar a la ruleta donde Potro recién consigue el primer balón para Neos. Por el equipo naranja sale el segundo desafiante, que es Deisy.

Actualización claveHace 5 horas

Gamma 1- Neos 0

Gero logra acomodar el primer balón. Potro sigue intentándolo para Neos.

Actualización claveHace 5 horas

Gamma lidera

Gamma, con Gero, va a la cabeza de la prueba. Al desafiante naranja le cuesta ubicar el primer balón. Potro, de Neos, se acerca a la ruleta donde Gero intenta una y otra vez.

Actualización claveHace 5 horas

Comienza la prueba

Comienza el ‘Desafío de Sentencia y servicio’. Hay moneda y suite para el ganador. Es una competencia por relevos que implica nado, equilibrio, alturas y precisión. El equipo que ubique cuatro balones en una ruleta se queda con el primer lugar.

Actualización claveHace 5 horas

Gamma y Neos se alistan para la prueba

Antes de salir a la prueba, los desafiantes de Neos ven un grillo y lo interpretan como una señal de suerte para ganar el desafío. En las dos casas, Gamma y Neos, oran pidiendo la victoria.

Hace 5 horas

Andrea contacta desafiantes

Andrea Serna contacta a los desafiantes. Valentina comenta sobre lo que siente ahora que están enchalecados. Gero se refiere al dinero como motivación dentro del juego. Por su parte, Rata cuenta que obtuvo para Neos 16 millones doscientos 20 mil pesos. Andrea revela que el ganador de la jornada se llevará 40 millones de pesos. EL encuentro será en el box azul. Dos parejas por equipo se enfrentarán.

Hace 5 horas

Las sanciones en casa de Neos

Los desafiantes de Neos hablan sobre los castigos o sanciones que recibían de niños.

Hace 6 horas

Rata y Valentina hablan de sus chalecos

Los participantes de Neos se refieren a sus chalecos. Rata presentía que se lo pondrían a él.

Aquí más noticias que son tendencia

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Vea

Desafío Siglo XXI

Desafío En Vivo

Capitulo 123

Capítulo del 27 de enero de 2026

Desafío 27 de enero

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.