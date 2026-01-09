‘Desafío Siglo XXI’ EN VIVO capítulo 123. Siga el minuto a minuto del reality de Caracol

Tras un episodio lleno de tensión, en el que Gamma se impuso sobre neos, aunque se pensaba que este último podría ganar el desafío de sentencia y hambre, dos integrantes de neos: Rata y Valentina, quedaron con chalecos. Detalles de lo que siguió en el reality de supervivencia de Caracol este martes 27.

Andrea Serna anuncia que los Gamma son los ganadores de Sentencia y servicio y reciben 40 millones de pesos. También se quedan con la suite Ditú. Rosa fue la más rápida en la prueba.

Valentina de Neos alcanza el tercer punto para su equipo mientras Kevyn de Gamma comienza a intentarlo para ubicar el cuarto balón. Rata de Neos, comienza el recorrido. Kevyn alcanza la victoria para su equipo.

Gamma alcanza su tercer punto y se impone sobre Neos. Valentina, de Neos, se esfuerza por llegar a la ruleta, sin zapatos.

Deisy, de Neos, intenta empatar con Gamma y acomodar el segundo balón para su equipo y logra. Tina de Gamma está por llegar a la ruleta, mientras Valentina de Neos comienza el recorrido.

Rosa, de Gamma, acomoda el segundo balón. Deisy procura llegar pronto para intentar el segundo punto para Neos.

Rosa, de Gamma, hace el recorrido para llegar a la ruleta donde Potro recién consigue el primer balón para Neos. Por el equipo naranja sale el segundo desafiante, que es Deisy.

Gero logra acomodar el primer balón. Potro sigue intentándolo para Neos.

Gamma, con Gero, va a la cabeza de la prueba. Al desafiante naranja le cuesta ubicar el primer balón. Potro, de Neos, se acerca a la ruleta donde Gero intenta una y otra vez.

Comienza el ‘Desafío de Sentencia y servicio’. Hay moneda y suite para el ganador. Es una competencia por relevos que implica nado, equilibrio, alturas y precisión. El equipo que ubique cuatro balones en una ruleta se queda con el primer lugar.

Antes de salir a la prueba, los desafiantes de Neos ven un grillo y lo interpretan como una señal de suerte para ganar el desafío. En las dos casas, Gamma y Neos, oran pidiendo la victoria.

Andrea Serna contacta a los desafiantes. Valentina comenta sobre lo que siente ahora que están enchalecados. Gero se refiere al dinero como motivación dentro del juego. Por su parte, Rata cuenta que obtuvo para Neos 16 millones doscientos 20 mil pesos. Andrea revela que el ganador de la jornada se llevará 40 millones de pesos. EL encuentro será en el box azul. Dos parejas por equipo se enfrentarán.

Los desafiantes de Neos hablan sobre los castigos o sanciones que recibían de niños.

Los participantes de Neos se refieren a sus chalecos. Rata presentía que se lo pondrían a él.

