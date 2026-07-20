Disney prepara otro ‘live action’: esto se sabe sobre la nueva película de la princesa Tiana

Disney continúa ampliando su apuesta por llevar al ‘live action’ algunos de los títulos más emblemáticos de su catálogo animado. En los últimos años, el estudio ha impulsado producciones inspiradas en clásicos como ‘El rey león’, ‘Lilo & Stitch’, ‘Moana’, ‘La sirenita’ y ‘Blancanieves’, una estrategia que, pese a generar opiniones divididas entre los seguidores, sigue ocupando un lugar importante dentro de sus planes. Ahora, un nuevo proyecto comienza a tomar forma y tendría como protagonista a la princesa Tiana, de ‘La princesa y el sapo’.

Aunque todavía no existe un anuncio oficial por parte de Disney, una información exclusiva publicada por Deadline revela que el estudio ya estaría sentando las primeras bases de una nueva producción en acción real inspirada en el personaje. El proyecto, que apenas se encuentra en una etapa inicial de desarrollo, estaría reuniendo a reconocidos nombres de la industria para comenzar a construir la historia que llevaría nuevamente a Tiana a la pantalla grande.

¿Qué se sabe sobre el live action de la princesa Tiana?

Según la exclusiva de Deadline, el actor y guionista Colman Domingo se encuentra en conversaciones para escribir una película ‘live action’ original inspirada en Tiana. El dos veces nominado al premio Óscar trabajaría en el libreto junto al dramaturgo y director Robert O’Hara, aunque el medio aclara que las negociaciones aún están en una fase temprana y que los acuerdos todavía no han sido cerrados.

La publicación también señala que la producción no será una adaptación escena por escena de ‘La princesa y el sapo’, estrenada en 2009. En cambio, se plantea como un spin-off del universo de la película animada, es decir, una historia original centrada en Tiana y no un remake del largometraje dirigido por John Musker y Ron Clements. El enfoque recuerda a otros proyectos derivados que Disney ha desarrollado a partir de sus clásicos, en lugar de replicar exactamente la historia original.

Por ahora, no se conocen detalles sobre la trama, el director, el reparto o una posible fecha de estreno. Tampoco se ha confirmado si Anika Noni Rose, quien dio voz a Tiana en la película animada, tendrá algún tipo de participación en esta nueva producción.

La noticia llega pocos meses después de que Disney cancelara la serie animada de Tiana, anunciada originalmente para Disney+, un proyecto que atravesó varios retrasos y cambios creativos antes de ser descartado. De concretarse esta nueva película, el estudio volvería a apostar por el personaje, pero esta vez a través de una historia de acción real que ampliaría el universo de ‘La princesa y el sapo’ y continuaría la estrategia de reinventar algunos de sus personajes más populares para una nueva generación de espectadores.

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