Disney revela primer vistazo de ‘Los Increíbles 3’ y confirma fecha de estreno

‘Los Increíbles’ volverán a la pantalla grande con una nueva aventura de la familia Parr, una de las franquicias más reconocidas de Pixar. La producción avanza después de varios años desde la última película y vuelve a poner a sus personajes en el centro de la conversación.

La compañía aprovechó la edición 2026 de D23 para compartir nuevas imágenes y detalles de la tercera entrega, que hasta ahora había permanecido bajo reserva. El proyecto representa además una nueva etapa para la franquicia, tanto por su historia como por los cambios en el equipo creativo.

¿Qué se sabe sobre ‘Los Increíbles 3′?

Durante la presentación, Pixar mostró el primer vistazo de ‘Los Increíbles 3’ y adelantó que Violet, Dash y Jack-Jack tendrán un papel central en la nueva historia. El estudio señaló que ahora será el turno de los hijos de Bob y Helen Parr de tomar el protagonismo de la aventura.

La película también tendrá un cambio importante detrás de cámaras. Peter Sohn, director de ‘Elemental’ y ‘Un gran dinosaurio’, estará al frente de la producción. Brad Bird, quien escribió y dirigió las dos primeras películas, continuará vinculado al proyecto como productor.

Pixar todavía no ha revelado la trama completa ni la identidad del nuevo villano de la película, aunque durante el evento se adelantó que la familia Parr se enfrentará a una nueva amenaza.

¿Cuándo se estrena ‘Los Increíbles 3’?

Disney confirmó que la tercera entrega de la saga llegará a los cines el 16 de junio de 2028. La fecha sitúa el regreso de la familia Parr una década después del estreno de la segunda película, que llegó a las salas en 2018.

La primera película de la franquicia se estrenó en 2004 y presentó a Bob, Helen, Violet y Dash mientras intentaban llevar una vida normal después de que los superhéroes fueran obligados a ocultar sus poderes. En ‘Los Increíbles 2’, la historia retomó a la familia poco después de los acontecimientos de la primera cinta y dio mayor protagonismo a Helen Parr.

El desarrollo de una tercera película fue anunciado originalmente por Pixar durante D23 en 2024. En aquella ocasión, el estudio confirmó que ‘Los Increíbles 3’ estaba oficialmente en desarrollo, aunque todavía no había detalles sobre su historia ni sobre la dirección.

Ahora, con Peter Sohn como director y los hijos de la familia Parr en el centro de la historia, Pixar prepara el regreso de ‘Los Increíbles’ a los cines.

Disney despliega este fin de semana su extensa hoja de ruta en la D23, la mayor convención mundial de la compañía, para revelar ante miles de seguidores el rumbo de los futuros proyectos cinematográficos y televisivos, así como las novedades en parques y cruceros para los próximos años. Fotografía por: Omar Alonso

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