Diva Jessurum reveló apodo que algunos cantantes tenían a Yeison Jiménez: le molestaba

Tras la muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero en un accidente aéreo, la presentadora Diva Jessurum concedió una entrevista en la que decidió compartir aspectos poco conocidos de la vida personal del artista. La comunicadora, quien mantuvo una amistad cercana con el intérprete de música popular, habló sobre su carácter, sus luchas internas y el ambiente complejo que, según ella, debió enfrentar dentro del gremio musical.

En medio de esa conversación, Jessurum también reveló un detalle que llamó la atención de los seguidores del cantante: el apodo que algunos colegas utilizaban para referirse a Yeison Jiménez. De acuerdo con su testimonio, ese sobrenombre no era casual y reflejaba la envidia y los ataques que, en su opinión, rodearon al artista a lo largo de su carrera, incluso por parte de personas que públicamente se mostraban cercanas a él.

¿Qué apodo tenía Yeison Jiménez?

La revelación se dio durante una entrevista en el pódcast ‘Sinceramente Cris’, donde Diva Jessurum abordó distintos episodios de la vida del cantante. Allí aseguró que Yeison era consciente de las tensiones que existían a su alrededor y de las críticas constantes que recibía desde el mismo medio artístico.

“No todo el que sonreía a Yeison Jiménez era su amigo. No todo el que cantaba con él era su amigo”, afirmó la presentadora de Caracol Televisión.

Según Diva Jessurum, algunos integrantes del gremio musical lo llamaban “Ricky Ricón”, en alusión al personaje de ficción conocido por su inmensa fortuna. Para ella, este apodo reflejaba la percepción que muchos tenían del cantante, viéndolo únicamente desde su éxito económico y no desde su dimensión humana.

“Él era víctima de muchos ataques, de mucha gente que quería tener lo que él tenía, pero que no trabajaba para conseguirlo. Entonces, algunos en el gremio le decían Enrique Rincón y cosas así”, explicó la presentadora.

Diva Jessurum también señaló que estas situaciones afectaban profundamente a Yeison Jiménez, quien solía sentirse decepcionado por la manera en que algunas personas se acercaban a él solo por interés. “Él estaba muy decepcionado de la gente porque decía que había ayudado a muchísima gente y finalmente la gente lo veía como: ‘¿Qué le puedo sacar de provecho a Yeison?’”, relató.

La figura del canal Caracol agregó que esa presión constante se manifestaba incluso a nivel físico, con dolores frecuentes y dificultades para dormir, lo que llevaba al artista a aislarse en varios momentos. Para ella, el cantante encontró un refugio en la espiritualidad y en su fe, aspecto que, aunque no siempre visible en público, fue clave para sobrellevar los ataques y la carga emocional que implicaba el éxito.

