Dominica Duque de ‘MasterChef’ se defendió: “no tengo que convencer a nadie”

En los próximos días se conocerá el top 10 de los mejores cocineros de esta temporada de MasterChef Celebrity. En cada reto, los famosos demuestran por qué merecen continuar en la competencia.

Los jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Adria Marina se han vuelto más exigentes a la hora de calificar los platos. Cualquier mínimo error en la preparación o en el emplatado, puede poner en riesgo de eliminación a los famosos.

MasterChef Fotografía por: RCN

¿Qué pasó con Dominica Duque de ‘MasterChef’?

La periodista Dominica Duque ha sido una de las participantes más controversiales de la competencia, no solo por su relación sentimental con Alejandro Estrada, sino, especialmente, porque algunos televidentes e internautas aseguran que, supuestamente, no sabe cocinar, o al menos, que no está a la altura del nivel en el que se encuentra el reality actualmente.

Casada de los malos comentarios, la presentadora rompió el silencio y se defendió. “Yo no tengo que convencer a nadie de que me crea que yo estudio, estoy haciendo mi mejor esfuerzo, con que yo lo sepa estoy tranquila y también sé que en algún momento eso se va a reflejar. Desde el día 1 que inicié en la competencia, comencé a estudiar, con profesor, me trasnochaba, lo que pasa es que es tanta información nueva que tú ni siquiera sabes cómo procesarla”, dijo inicialmente a través de un video que publicó en su cuenta de TikTok.

De igual manera, resaltó que, pese a que no tenía muchos conocimientos sobre la culinaria, considera que se siente orgullosa del avance que ha tenido con el paso de los meses.

“Es un universo tan grande, tan gigante, y mi experiencia era muy poca antes del programa en cuanto a la cocina. Claro que la diferencia entre quienes habían cocinado toda su vida y quienes entendían la cocina a la perfección, y yo, pues era del cielo a la tierra y yo estoy muy orgullosa de mi proceso, aseguró.

Finalmente, agregó: “entiendan que yo no sabía nada, yo he tenido una ganancia impresionante en la cocina y también en fortaleza interna, en cómo enfrentar los retos de la vida, la crítica, el rechazo, en cómo creer en mí, en cómo tener un objetivo e ir por él, independientemente de si tengo el apoyo de un grupo o no. La única responsable de ir por mis sueños soy yo en la cocina y en cualquier lugar”.