Dragón sobrevoló Londres. Cómo se hizo y más de la creación de HBO para La casa del dragón

Sin duda la serie ‘la Casa del dragón’ se ha convertido en una de las más exitosas de HBO. La semana anterior se estrenó la tercera temporada que cada domingo se pone al aire un episodio nuevo hasta completar 8.

En medio de ese ambiente, HBO decidió aumentar la expectativa de los capítulos venideros con una campaña de promoción y marketing que resultó bastante llamativa llegando incluso a titulares de los medios.

La campaña hizo volar sobre la ciudad londinense un dragón, réplica de Syrax de 8 metros que sobrevoló puntos icónicos de la ciudad, como la torre de Londres, y despertó la atención de los transeúntes. Los seguidores del spin off de Game of Thrones supieron que podría tratarse de una campaña de la serie pero quienes no lo sin tanto se mostraron interesados en descubrir de qué se trataba según consignaron los cibernautas.

¿Cómo se elaboró el Dragón que sobrevoló Londres?

Según la información que trascendió el dragón corresponde a un modelo físico real, es decir no es IA, construido con fibra de carbono, espuma y aluminio. Con una extensión de 8 metros, el animal pesa solo 13 kilogramos y consta de 23 partes móviles y articuladas que son controladas remotamente.

Sobre el tiempo que tomó su elaboración, este habría sido de casi 3.000 horas y en este habrían participado 14 personas que estuvieron a las órdenes de la empresa alemana de aeronáutica Airstage junto a Electric Sheep Events y.

La Casa del Dragón es una serie de HBO basada en el libro Fuego y sangre de George R. R. Martin y sigue la guerra civil de la dinastía Targaryen, conocida como la “Danza de los Dragones” y el conflicto entre dos facciones rivales (los Negros y los Verdes) por la sucesión al Trono de Hierro. La tercera temporada se estrenó el pasado 21 de junio.

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