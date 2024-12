El juego del calamar 2: internautas recuerdan condena de un integrante del elenco

Para emoción de sus fanáticos en el mundo entero, se estrenó el 26 de diciembre la segunda temporada de El juego del calamar, producción de Netflix que mezcla el drama y el suspenso, todo en medio de juegos infantiles con resultados realmente atemorizantes. Con su llegada a la plataforma también se reavivaron polémicas con respecto a los actores que integran el elenco, uno de ellos, Soon Young- chang, quien interpreta al jugador número 100. Su presencia ha generado toda clase de comentarios entre los cibernautas.

Se conoció, según información suministrada por diferentes portales, uno de ellos Sensacine, que el actor de 66 años fue condenado en el 2000 por cargos de prostitución de menores. Soon Young- chang, originario de Corea del sur, quien en el momento de los hechos tenía 42 años, fue acusado de sostener relaciones sexuales con una jovencita de 16. Según el sitio KBIZoom, el hombre pagó a la menor 150 dólares por los actos, que ocurrieron en un automóvil.

En el 2000, Soon Young-chang fue condenado a 10 meses en prisión, solo estuvo uno. Fotografía por: Getty Images

El actor de ‘El juego del calamar’ tomó nuevos rumbos

Soon Young-chang fue condenado a 10 meses en la cárcel y 24 en libertad condicional, pero únicamente estuvo 30 días en prisión. Se conoce que después del escándalo se marchó a Canadá para estudiar inglés. Por su condena, la primera de esta índole para un actor de su país, ya no obtuvo contratos para hacer parte de EBS, KBS YMBC, las principales estaciones televisivas de Corea del Sur, pero no dejó su trabajo en la actuación y en primera instancia se dedicó, al teatro. Voice of a Murderer, en el 2007, como el Capitán No, marcó su trabajo en la gran pantalla. A esta producción le siguieron, entre otras, El bueno, el malo y el raro, en el 2008, filme donde encarnó a Kim Pan- Joo, Thirst, película del 2009, en que personificó a Seung-dae, Hit, en 2011 donde se convirtió en Mr. Jang. En el 2015 interpretó al padre de Eun-jo, en filme The Classified Files, fue Lee Woon- hak en la película de humor Honest Candidate y en Remember, cinta de suspenso estrenada dos años después, asumió el rol de Jung Back- jim.