El mensaje de Claudia Bahamón en LCDLF ¿Indirecta para Yina Calderón y Melissa Gate?

En horas recientes, Claudia Bahamón hizo una aparición especial en la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, dejando una impresión duradera tanto en los participantes como en los televidentes. Su visita, cargada de momentos emotivos y revelaciones inesperadas, se convirtió rápidamente en uno de los episodios más comentados en lo que va del reality show.

Durante su paso por la casa, la presentadora compartió anécdotas personales y profesionales, brindando a los concursantes valiosos consejos sobre cómo manejar la presión mediática y mantener la autenticidad en el mundo del espectáculo. Además, dejó un mensaje que fue considerado como una dedicatoria a Melissa Gate y Yina Calderón, quien le hizo una promesa.

¿Qué dijo Claudia Bahamón en ‘La casa de los famosos’?

La huilense de 46 años aprovechó su visita a la casa para compartir con sus habitantes una crítica que suele rondar entre los detractores del programa. Razón por la que compartió un consejo que fue considerado como una dedicatoria a Yina Calderón y Melissa Gate, dos de las participantes más polémicas.

“Recordarles que, más bien, que ustedes están siendo vistos por toda Colombia, familias completas. Ustedes son un referente para muchas personas y es el momento de que, así ustedes olviden que hay un mundo atrás, este existe y los ve. Entonces den ejemplo de trabajar en equipo, de valores humanos, cariño, amor, empatía, nobleza y perdón ¡Sean un ejemplo para todo Colombia!”, expresó Claudia Bahamón.

La promesa de Yina Calderón a Claudia Bahamón

Antes de abandonar La casa de los famosos, la presentadora de MasterChef Celebrity Colombia se dio un momento para hablar con la influenciadora, quien también es oriunda del Huila y le hizo una promesa.

“Vamos a hacer un trato tú y yo solamente porque me dijiste que eres del Huila, porque soy regionalista y amo a mi tierra, amo a Colombia, amo a mi Huila y la gente de allá no es peleona. Si te dicen algo horrible, no respondas con algo horrible. Así ella (Melissa) te diga lo que te diga”, comentó Claudia Bahamón, tras lo cual Yina Calderón aceptó.

“Tienes que dar ejemplo, si a mí me dicen una palabrota, me voy a voltear y no voy a decir lo mismo, te quedas callada, ignoras, te vas y ya”, concluyó Bahamón.