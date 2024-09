El reclamo de Andrea Serna a participante del ‘Desafío XX’: “¡Eso me ha dolido!”

La vigésima temporada del Desafío atraviesa por su recta final y las sorpresas no paran de aparecer en cada episodio. En días recientes, por ejemplo, Darlyn Giraldo expuso el romance que sostiene con un exparticipante del programa. Precisamente, fue esta relación la que suscitó el inesperado reclamo de Andrea Serna en el capítulo 104.

Te puede interesar: Exreina de belleza murió a manos de su esposo. El hallazgo fue impactante

El llamado de Andrea Serna a Darlyn en el ‘Desafío XX’

Luego de exponer el noviazgo que inició con Kratos hace algunas semanas, Giraldo fue cuestionada por la presentadora que, a modo de broma, se quejó por haber sido la última persona de la producción en enterarse de la noticia.

“Se filtró una noticia por acá en la Ciudadela Desafío 20 años y no puedo creer que yo sea la última en enterarme ¡Eso me ha dolido! Pero solo si oigo la confirmación de tu voz se me pasa el dolor ¿Qué es lo que está pasando con tu corazón, querida? Bueno, es que estoy intentando atar cabos con esto que me han contado y me pregunto en qué momento”, comentó Andrea Serna.

Fue entonces cuando Darlyn Giraldo reiteró a la presentadora y a sus compañeros que el romance con Kratos nació en medio del receso temporal que, a inicios de agosto, se tomaron los semifinalistas del Desafío XX para volver a sus casas.

“Hágame el bendito favor, eso sí me sorprendió (...) Fue muy corto ¡Les rindió!”, agregó Serna, cuyas palabras no pasaron desapercibidas entre los televidentes, quienes celebraron que la conductora haya tenido la iniciativa de aclarar las incógnitas que quedaron entre el público.

¿Qué pasó con el novio que Darlyn tenía fuera del ‘Desafío XX’?

Durante su primera etapa en el reality show del canal Caracol, la antioqueña habló en varios momentos sobre la relación “tóxica” que tenía fuera de la competencia. Razón por la cual, tras el anuncio de noviazgo con Kratos, las dudas sobre su antigua pareja surgieron entre los televidentes.

Seguir leyendo: Paola Turbay sufrió accidente en España y mostró las consecuencias en su rostro

Con la intención de aclarar las dudas alrededor de su pasado y su presente, Darlyn Giraldo manifestó que terminó su romance anterior y fue cuando, de manera inesperada, apareció Kratos en su vida. Además, confirmó que están “caminando juntos” y “enamorados”.