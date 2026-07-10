‘El señor de los cielos 10’: donde ver, a qué hora y lo que no gustó de la última temporada

Desde su lanzamiento en 2013, El señor de los cielos ha logrado mantener la fidelidad de la audiencia latina en Estados Unidos y otros países con su mezcla de acción, drama y crimen. Durante más de diez años, la historia de Aurelio Casillas, interpretado por Rafael Amaya, se ha convertido en una de las producciones más exitosas de Telemundo. Ahora, la serie se acerca a su final con el estreno de su décima y última temporada, una entrega que promete cerrar de manera definitiva el legado del icónico capo.

Así puedes ver ‘El señor de los cielos 10’

Desde el pasado martes 7 de julio, Telemundo comenzó a emitir los nuevos capítulos de la serie. Son aproximadamente 90 episodios que los fanáticos podrán disfrutar de lunes a viernes a las 9:00 p. m. hora de Estados Unidos. Para quienes no pueden ver cada episodio al aire, al día siguiente podrá hacerlo a través de la aplicación oficial de la cadena de televisión y en la plataforma Peacock. En algunos países de Latinoamérica los capítulos podrán verse a través de Prime Video, dependiendo de los derechos de distribución en cada territorio.

Elenco de ‘El señor de los cielos 10’

Rafael Amaya como Aurelio Casillas.

Carmen Aub como Rutila Casillas.

Isabella Castillo como Diana Ahumada.

Roberto Sosa.

Maricela González.

Robinson Díaz.

Sandra Echeverría.

Ximena González-Rubio.

Leonardo Álvarez.

Denia Agalianu.

Carlos Corona.

Estefanía Hinojosa.

José Sedek.

Elsy Reyes.

Plutarco Haza.

Wendy de los Cobos.

Nicolás Haza.

Aleida Núñez.

Michel Chauvet.

Carla Carrillo.

Marco Tostado.

Roberta Burns.

Daniel Martínez Campos.

Gabriel Nuncio.

José Dammert.

David Ponce.

Fernando Banda.

Alejandro Félix.

Alejandro Navarrete.

Roberto Valdez.

¿Qué dice la crítica sobre ‘El señor de los cielos 10’?

Con apenas unos días de estrenada, la décima y última temporada de El señor de los cielos ya está provocando opiniones encontradas entre los fans de la serie. Muchos han expresado su emoción por el regreso de Rafael Amaya para darle un adiós definitivo a Aurelio Casillas, aunque también han aparecido algunas críticas sobre la dirección que ha tomado la trama.

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En redes han surgido algunas opiniones sobre la repetición de ciertas fórmulas que han estado presentes en la serie durante años: conflictos entre bandas criminales, traiciones y luchas por el poder. Para algunos seguidores, estos elementos todavía tienen su encanto; sin embargo, otros sienten que la producción necesitaba un cambio para concluir la historia de una manera más innovadora. Rafael Amaya, protagonista, dijo en una entrevista mencionada por Dallas News: “Si algo ha caracterizado a la serie es que siempre nos acercamos mucho a lo que realmente está pasando, no estamos muy alejados de la realidad, como sí lo seguimos viendo en el melodrama clásico, típico. Abordamos hasta donde la censura nos permita. Es una situación social y económica que siempre ha estado ahí, latente en nuestro País. El narcotráfico ha sido un sello característico de México. Nuestro objetivo principal es entretener a la gente y contarles historias que realmente están pasando, no podemos tapar el sol con un dedo”.