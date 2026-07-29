Elder Dayán no tuvo contemplaciones con el imitador de Diomedes Díaz en ‘Yo me llamo’

El más reciente episodio de ‘Yo me llamo’ dejó uno de los momentos más emotivos de la temporada cuando un participante apareció en el escenario para interpretar a Diomedes Díaz, una figura que tiene un significado especial para uno de los jurados: Elder Dayán, hijo del fallecido cantante vallenato.

El concursante eligió interpretar ’26 de mayo’, uno de los temas más recordados del ‘Cacique de La Junta’. Antes de emitir cualquier comentario, Elder se levantó de su silla, subió al escenario y acompañó al imitador durante un fragmento de la canción, protagonizando una escena que fue recibida con aplausos por el público y que evidenció la carga emocional que representó escuchar el repertorio de su padre.

¿El imitador de Diomedes Díaz en ‘Yo me llamo’ pasó a la siguiente ronda?

Tras finalizar la presentación, el participante sorprendió al jurado al dirigirse a Elder Dayán con un afectuoso: “Papá, te amo”. El cantante respondió con humor al comentario, generando risas entre los asistentes, y posteriormente abrazó al imitador antes de comenzar con su evaluación.

Sin embargo, el momento emotivo no influyó en su concepto. El intérprete vallenato dejó claro que debía calificar la imitación desde un criterio artístico y fue sincero al señalar que el concursante todavía estaba lejos de representar a Diomedes Díaz. “Vocalmente no te pareces”, expresó, al tiempo que reconoció el esfuerzo realizado en algunos gestos y la interpretación del personaje.

Los demás jurados coincidieron con la apreciación. Amparo Grisales aseguró que la presentación no logró transmitir la esencia de Diomedes Díaz y manifestó que la interpretación no la convenció. Por su parte, César Escola también consideró que el parecido vocal era insuficiente para mantenerse en competencia.

Finalmente, el jurado decidió que el participante no alcanzaba el nivel requerido para continuar en ‘Yo me llamo’, por lo que quedó eliminado. Aun así, el paso del imitador dejó uno de los momentos más comentados del programa, al mostrar la faceta más cercana de Elder Dayán frente al legado musical de su padre, sin dejar de lado la exigencia que implica ocupar una silla como jurado del concurso.

Durante su intervención también hizo una broma que provocó nuevas carcajadas en el estudio al decir: “Elder no, Elder se cree inalcanzable”, comentario que hizo referencia al carácter con el que muchos recuerdan al legendario cantante vallenato.

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