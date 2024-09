Eliminado de ‘MasterChef Celebrity’: sorpresiva noticia impactó a todos

Esta noche MasterChef Celebrity tuvo uno de los capítulos más emocionantes de la temporada. Un nuevo reto de eliminación generó tensión en la cocina más famosa.

Carolina Cuervo, Caterine Ibargüen, Jacques Toukhmanian, Martina la peligrosa y Vicky Berrío, se enfrentaron por una semana más en la cocina; sin embargo, como todos los retos de eliminación, uno de ellos debía abandonar la competencia.

¿Qué pasó en la eliminación de ‘MasterChef Celebrity’?

Durante el reto, la comediante Vicky Berrío se mostró angustiada, e incluso, se puso a llorar. Cuando llegó la hora de presentar su plato, no pudo ocultar los nervios.

Nicolás de Zubiría le dijo: “te siento con los brazos abajo, con un plato queno está malo con absolutamente nada. El plato está rico, lo que le falta es un poquito de confianza. Si tú te quedas en esta cocina no vuelvas aquí adelante así, ven con el pecho adelante”.

Berrío no pudo ocultar sus lágrimas, afirmando: “Es que cometí un error y me puse a mirar lo de los demás, a compararme y por eso me pasó eso”.

En la cocina ya se hablaba de la eliminación de la comediante. Después de evaluar los platos, los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina se reunieron para analizar quién debía abandonar la competencia.

La mexicana llamó al frente a Martina la peligrosa y Vicky Berrío, explicando que una de las dos debía despedirse para siempre de la cocina, pues fueron las que más errores tuvieron.

Cuando Adria estaba a punto de dar el nombre de una de las dos, Martina tomó la palabra y dijo que quería usar el beneficio que había adquirido capítulos atrás, que, hasta el momento, todos, excepto Claudia Bahamón, desconocían.

Todos quedaron sorprendidos, sin entender lo que ocurría. Inmediatamente, la presentadora tomó un sobre y leyó el beneficio que tenía guardado Martina y que consistía en impedir una eliminación.

¿Por qué nadie salió de ‘MasterChef Celebrity’?

“Tendrás la oportunidad de anular una de las siguientes dos eliminaciones. Tú eliges. Eso quiere decir que Martina acaba de eliminar la eliminación y nadie sale esta noche de MasterChef”, leyó Claudia.

La emoción se apoderó de la cocina, incluso los chefs quedaron completamente sorprendidos. En redes sociales el momento ha sido muy comentado: “Buena jugada Martiiii, hoy nadie merecía salir porque todos son muy buenos cocineros”, “qué felicidad porque de verdad qué injusto que compitieran los mejores y los peores estén en el balcón”, “en serio no quería que se fuera ninguno de los que estaban en eliminación”.