Ella es Sofía Carson, la actriz de origen colombiano que protagoniza ‘My Oxford Year’

Sofía Lauren Daccarett Char Carson, nacida el 10 de abril de 1993 en Fort Lauderdale (Florida), es una actriz, cantante, bailarina y productora estadounidense de origen colombiano. Con raíces maternas barranquilleras, adoptó el apellido “Carson” en homenaje a su abuela estadounidense .Creció en Miami, estudió comunicación con minor en francés en UCLA y habla español, inglés y francés con fluidez .

Se dio a conocer en 2015 como Evie, hija de la Reina Malvada, en Descendants y sus secuelas de Disney Channel . Luego protagonizó Adventures in Babysitting, A Cinderella Story: If the Shoe Fits y la serie Pretty Little Liars: The Perfectionists .

Desde 2020, su carrera se catapultó en Netflix con películas como Feel the Beat, Songbird, Purple Hearts (donde fue también productora ejecutiva y compositora) y Carry‑On . Su enfoque en representar historias auténticas con perspectiva femenina y latina le ha valido reconocimiento global: Purple Hearts fue líder de audiencia en 82 países.

¿De qué trata “My Oxford Year”?

El 1 de agosto de 2025 se estrenó en Netflix My Oxford Year (Mi año en Oxford), adaptación de la novela homónima de Julia Whelan, dirigida por Iain Morris y escrita por Allison Burnett y Melissa Osborne . Filmada en septiembre de 2024 en locaciones reales en Oxford —incluyendo Magdalen College y la Biblioteca Bodleian— la película destaca por su estética visual y fidelidad literaria .

Sofía Carson interpreta a Anna De La Vega, una joven hispana-americana de clase trabajadora que viaja desde Nueva York a Oxford para realizar un año de estudios en poesía antes de incorporarse a Goldman Sachs . Además, se desempeña como productora ejecutiva, participando activamente en decisiones creativas como la banda sonora —incluyendo canciones de Coldplay como “Yellow” y “All My Love”.

Trama y personajes principales

En Oxford, Anna conoce a Jamie Davenport, un asistente del profesorado interpretado por Corey Mylchreest (conocido por Queen Charlotte) que la desafía con su visión bohemia de la vida . Su relación comienza como un choque cultural romántico, envuelto en citas literarias, encuentros fortuitos —incluido un hilarante “meet-cute” causado por un charco— y conversaciones profundas sobre poesía .

El reparto de apoyo incluye a Dougray Scott y Catherine McCormack como los padres de Jamie, así como Harry Trevaldwyn, Poppy Gilbert, Esmé Kingdom, entre otros.

La película toma un inesperado giro cuando Anna descubre que Jamie padece una forma genética de cáncer terminal y ha elegido vivir consciente de su condición en lugar de seguir tratamientos agresivos . A pesar de todo, Anna decide quedarse a su lado, viviendo intensamente cada instante juntos.

Jamie fallece, y Anna lleva a cabo el viaje que habían planificado, para luego regresar a Oxford como profesora de poesía, honorando el legado emocional de Jamie y adoptando una vida guiada por la autenticidad y la pasión por vivir .

Los críticos han señalado que, aunque la ambientación y el guion evocan romanticismo literario, el relato peca de previsibilidad y falta de profundidad narrativa, y las interpretaciones fueron vistas como funcionales pero discretas .